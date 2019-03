Biscardi su Allegri | ' Quando vinci troppo si vanno a cercare i peli nell' uovo'

Blastingnews

(Di domenica 10 marzo 2019) Il momento travagliato della Juventus riempie le pagine delle cronache sportive e i giornalisti fanno a gara per esprimere le loro opinioni e a fare supposizioni sull'erede di Massimiliano, visto come ormai vicino al divorzio con il club di Andrea Agi. Tra gli opinionisti c'è anche Maurizioche ha espresso il suo pensiero'intervista rilasciata a Radio Sportiva.La condizione fisica della Juve Il giornalista,'ultima gara contro l'Udinese, ha visto una Juve in netta ripresa, padrona del campo e veloce nel recuperare la palla. Dall'Udinese non ci si aspettava certo che dominasse la gara, ma si è mostrataremissiva, anche perché la capolista non le ha dato il tempo di ragionare, infatti grazie alla doppietta di Kean la partita è stata archiviata, poi il rigore di Emre Can e il gol di Matuidi hanno definitivamente affondato gli uomini di Nicola. Per ...

