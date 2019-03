Birmingham-Aston Villa | steward spinge Grealish durante l' esultanza | arrestato

Tifoso invade campo e dà un pugno a Grealish/ Video - follia in Aston Villa- Birmingham : follia in Birmingham- Aston Villa, Tifoso invade il campo e sferra pugno al capitano dei 'Villans' Jack Grealish . Il Video e il gol subito dopo

Birmingham – Aston Villa - follia in campo : l’invasore violento colpisce alle spalle il centrocampista Jack Grealish : A pochi minuti dall’inizio del primo tempo di Birmingham – Aston Villa, un sostenitore della squadra locale ha compiuto un’invasione di campo. Lo stuart che lo stava rincorrendo non è riuscito ad evitare che portasse a segno il suo intento: tirare di pugno a Jack Grealish, colpendolo violentemente alle spalle. L’uomo è stato poi fermato e preso in custodia dagli agenti di sicurezza in servizio allo stadio L'articolo ...