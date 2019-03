Biathlon | Mondiali Oestersund 2019 | le pagelle degli inseguimenti Dmytro Pidruchnyi

Mondiali Biathlon – Azzurri fuori dalla top ten nell’inseguimento - Pidruchniy beffa a sorpresa Boe : Windisch, Bormolini e Hofer recuperano posizioni nell’inseguimento, Pidruchnyi batte a sorpresa Johannes Boe Grande sorpresa ai Mondiali di Biathlon. Dmytro Pidruchnyi trionfa nell’inseguimento maschile battendo l’atleta che sembrava imbattibile sulla carta, Johannes Boe. L’ucraino, che non era mai salito sul podio in Coppa del mondo prima di oggi, vince la medaglia d’oro (la prima al maschile per il suo paese ...

Biathlon - Mondiali Oestersund 2019 - Dominik Windisch : “Ho cercato di sparare tranquillo e ci sono riuscito” : Dopo la brutta prestazione corale nella sprint era difficile sperare in qualcosa di meglio nell’inseguimento maschile ai Mondiali di Biathlon in corso ad Oestersund, in Svezia: risale e chiude 17° Dominik Windisch, che prende punti pesanti in ottica mass start iridata, mentre è 27° Thomas Bormolini. Fuori dalla zona punti Lukas Hofer, 42°. I migliori due azzurri hanno parlato al sito federale. Si avvicina alla qualificazione alla mass ...

Biathlon - Mondiali 2019 : il medagliere. Sempre in testa la Norvegia - Italia settima con il bronzo nella staffetta mista : La lunga attesa è terminata: il Biathlon è tornato con i Mondiali di Oestersund, in Svezia, in programma dal 7 al 17 marzo. Si inizia proprio giovedì 7 marzo con la staffetta mista, poi nei due giorni seguenti spazio alle sprint, con i due inseguimenti fissati per domenica 10. Martedì 12 e mercoledì 13 sono calendarizzate le individuali. Giovedì 14 ecco la staffetta singola, mentre venerdì 15 ci sarà riposo prima del gran finale: sabato 16 ...

Biathlon - Mondiali Oestersund 2019 - Lisa Vittozzi : “Ho azzerato tutto e ho provato a salvare il salvabile” : Neppure l’inseguimento femminile è favorevole alle azzurre ai Mondiali di Biathlon: Lisa Vittozzi limita i danni e chiude decima, mentre Dorothea Wierer termina 20ma. Recuperano in Coppa del Mondo Marte Olsbu Roeiseland, quarta oggi, ed Anastasiya Kuzmina, sesta al traguardo. Le altre italiane: 39ma Federica Sanfilippo, 48ma Nicole Gontier. Di seguito le dichiarazioni delle azzurre al sito federale. Vede il bicchiere mezzo pieno Lisa ...

Mondiali Biathlon 2019 – Vittozzi in rimonta nell’inseguimento : decimo posto e controsorpasso a Wierer in Coppa del Mondo : Mondiali, Vittozzi decima in rimonta nell’inseguimento: controsorpasso a Wierer in Coppa del Mondo. Trionfo di Herrmann, Dahlmeier ancora sul podio Lisa Vittozzi dà una grande dimostrazione di maturità anche in una giornata apparentemente storta. Tre errori nella prima serie, tre nella seconda: dopo il secondo poligono della gara a inseguimento ai Mondiali di Biathlon era trentesima a oltre tre minuti dalla tedesca Denise ...

Biathlon - Mondiali 2019 : Denise Herrmann trionfa nell’inseguimento. Vittozzi e Wierer perdono ancora punti : Nella giornata più nera della stagione, Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer sbagliano tanto, troppo al poligono nell’inseguimento femminile dei Mondiali 2019 di Biathlon in corso di svolgimento ad Oestersund (Svezia): la corsa alla Coppa del Mondo generale, purtroppo, si è ulteriormente riaperta. Medaglia d’oro a sorpresa per la tedesca Denise Herrmann: in una giornata condizionata da forti, continue ed irregolari raffiche di vento, la ...

LIVE Biathlon - Inseguimento maschile Mondiali 2019 in DIRETTA : Johannes Boe cerca il terzo oro - Dominik Windisch punti per la mass start : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 12.5 km pursuit maschile dei Mondiali di Biathlon in programma sulla pista di Oestersund, in Svezia: oggi, domenica 10 marzo, alle ore 16.30 in gara ci saranno per l’Italia tre atleti. Dominik Windisch partirà 27° a 1’40” dal norvegese Johannes Boe, Thomas Bormolini 43° a 2’08”, Lukas Hofer 52° a 2’21”. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale ...

LIVE Biathlon - Inseguimento femminile Mondiali 2019 in DIRETTA : italiane disastrose al poligono : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 10 km pursuit femminile dei Mondiali di Biathlon in programma sulla pista di Oestersund, in Svezia: oggi, domenica 10 marzo, alle ore 13.45 in gara ci saranno per l’Italia quattro atlete. Dorothea Wierer partirà decima a 33″ dalla slovacca Anastasiya Kuzmina, Lisa Vittozzi 21ma a 1’01”, Federica Sanfilippo 35ma a 1’37”, Nicole Gontier 52ma a ...

Biathlon - Mondiali Oestersund 2019 : nell’inseguimento maschile arriverà il terzo oro di Johannes Boe? Italiani alla garibaldina : Nell’inseguimento maschile di oggi dei Mondiali di Biathlon in corso ad Oestersund tutto indica un solo grande favorito: il norvegese Johannes Boe ha vinto la sprint di ieri e partirà davanti a tutti, ma l’errore in piedi non gli consente quel vantaggio ragguardevole che gli avrebbe dato la tranquillità di poter condurre la gara in solitaria dall’avvio al traguardo. Avversario numero uno sarà il transalpino Quentin Fillon ...

Biathlon - Mondiali 2019 : inseguimento maschile. Orario d’inizio e come vederlo in tv. I pettorali ed i distacchi : Con la 12.5 km pursuit maschile proseguono oggi le gare individuali ai Mondiali di Biathlon di Oestersund: in Svezia si lotta per le medaglie iridate con un occhio alla classifica di Coppa del Mondo. In gara ci saranno per l’Italia tre atleti: Dominik Windisch partirà 27° a 1’40” dal norvegese Johannes Boe, Thomas Bormolini 43° a 2’08”, Lukas Hofer 52° a 2’21”. Di seguito il programma completo ...

Biathlon - Mondiali 2019 : inseguimento femminile. Orario d’inizio e come vederlo in tv. I pettorali ed i distacchi : Con la 10 km pursuit femminile proseguono oggi le gare individuali ai Mondiali di Biathlon di Oestersund: in Svezia si lotta per le medaglie iridate con un occhio alla classifica di Coppa del Mondo. In gara ci saranno per l’Italia quattro atlete: Dorothea Wierer partirà decima a 33″ dalla slovacca Anastasiya Kuzmina, Lisa Vittozzi 21ma a 1’01”, Federica Sanfilippo 35ma a 1’37”, Nicole Gontier 52ma a ...