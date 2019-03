Berlino vuole coinvolgere la Cina nelle discussioni sul disarmo

Atletica - Filippo Tortu corre 6.63 in batteria a Berlino. Alle 19.55 la finale - l’azzurro vuole migliorarsi : Seconda gara stagionale per Filippo Tortu che, dopo il 6.58 corso una decina di giorni fa ad Ancona, è sceso in pista alla Mercedes Benz Arena di Berlino (Germania) in occasione dell’ISTAF Indoor. Il brianzolo si è cimentato ovviamente sui 60 metri e ha corso la batteria in 6.63: un tempo discreto per il nostro velocista che ha battagliato spalla a spalla per il primo con il quotato Reece Prescod, i due hanno tagliato il traguardo con lo ...