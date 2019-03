Berlino non ne ha mai abbastanza | Bloccare i 970 milioni alla Grecia | mancano

huffingtonpost

(Di domenica 10 marzo 2019) La Germania vuolel'erogazione di circa un miliardo di euro, all'esame dell'Eurogruppo di lunedì. L'ipotesi di un rinvio è stata fatta circolare come indiscrezione sui quotidiani greci da giorni ma ora ha preso consistenza in una nota interna al ministero delle Finanze guidato da Olaf Scholz, visionata dal giornale finanziario tedesco Handelsblatt.è dell'idea che l'Eurogruppo debba posticipare la decisioneprossima riunione del 5 aprile perché "non c'è pressione temporale" visto che Atene ha riserve di liquidità sufficienti per le sue esigenze. La ragione del rinvio chiesto dGermania è però un'altra, ovvero l'insoddisfazione per i pochi progressi fatti dal governo Tsipras su alcune riforme che stanno a cuore ai fautori dell'austerity.Le risorse di cui si discuterà all'Eurogruppo non ...

