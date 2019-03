Bergamo Film Meeting si tinge di ' Rojo' sangue argentino

Bergamo Film Meeting 2019 - dal 9 al 17 Marzo – Il programma : Bergamo Film Meeting giunge alla sua 37esima edizione e comunica ufficialmente il suo programma, ricco come ogni anno di eventi e incontri. Il Festival sarà inaugurato venerdì 8 Marzo alle ore 20.30 presso l'Ex-Chiesa di Sant’Agostino (Bergamo Alta), con la sonorizzazione live del capolavoro di Fritz Lang Metropolis, in versione restaurata, che verrà eseguita per la prima volta in Italia dal dj statunitense Jeff Mills. Nei nove giorni ...