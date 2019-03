Belen Rodriguez | il ritorno di fiamma con Stefano De Martino | Non c' è motivo di

Stefano De Martino torna con Belen Rodriguez : «Di nuovo insieme? Nessun motivo per nasconderlo» : ?Quello con Belen rapporto che continuerò a portare avanti per il bene di nostro figlio?, da tempo si parla di un possibile ritorno di fiamma fra Stefano De Martino e l?ex...

Jeremias Rodriguez : età - altezza e fidanzata. Chi è il fratello di Belen : Jeremias Rodriguez: età, altezza e fidanzata. Chi è il fratello di Belen Chi è il fratello di Belen Rodriguez e padre Jeremias Rodriguez, proprio come la sorella Belen, è tra i VIP più paparazzati del momento. Mentre la showgirl argentina da più di dieci anni vive in Italia, il fratello minore e i genitori da poco tempo si sono trasferiti nel nostro Paese. Sembra proprio che il fascino scorra nelle vene della famiglia Rodriguez che è ...

Sanremo Young - Belen Rodriguez attaccata da Amanda Lear : "Ma piantala" : Nel corso della serata in cui si celebrava la "Festa della donna" lo scorso 8 marzo, è andata in onda la puntata della semifinale di Sanremo Young, che ha visto ospite in studio Gigi D'Alessio. Nel nuovo appuntamento del format, Belen Rodriguez si è scontrata con la linea di pensiero maturata da Amanda Lear, la quale ha prima criticato Laura Pausini e in seconda battuta ha elogiato il giovane talento Beatrice Zocca.Amanda Lear sbotta, Belen ...

Belen Rodriguez - fuoriprogramma brutale a Sanremo Young : "Ma piantala!" - la collega a asfalta in diretta : "Ma piantala!". Belen Rodriguez interrotta in diretta a Sanremo Young dalla collega giurata Amanda Lear. Alta tensione dopo l'esibizione della 15enne Beatrice Zocca, che ha proposto una cover di Ma che freddo fa di Nada. Alla Lear è piacuta: "Complimenti, non conoscevo questa canzone e pur non amand

Amanda Lear contro Belen : “Piantala!” - ma il pubblico sta con la Rodriguez : Sanremo Young 2019 semifinale: Amanda Lear zittisce Belen Rodriguez Ancora una divergenza d’opinione tra Amanda Lear e Belen Rodriguez a Sanremo Young. Nel corso della semifinale le due hanno avuto un battibecco in seguito all’esibizione della giovane Beatrice Zocca. La 15enne ha cantato Ma che freddo fa, celebre canzone di Nada. Una performance che ha […] L'articolo Amanda Lear contro Belen: “Piantala!”, ma il ...

Sanremo Young 2019/ Eliminati e diretta : il messaggio di Belen Rodriguez - 8 Marzo - : Sanremo Young 2019, diretta semifinale e finalisti 8 Marzo: sei cantanti in gara per quattro posti in finale. Ospiti speciali Gino Paoli e Gigi D'Alessio.

Nina Moric contro Belen Rodríguez : “Sei l’ultima a poter fare la morale” : Dopo il duello sull’Isola Dei Famosi di Corono ai danni di Fogli, l’argentina si era espressa negativamente. Nina Moric tuona contro Belen: “Sei l’ultima a poter fare la morale” Nina Moric sul caso Riccardo Fogli all’Isola dei Famosi sta dalla parte di Fabrizio Corona, e non, come inizialmente si pensava, da quella di chi ha puntato il dito contro. La showgirl e modella croata non … Continue reading Nina Moric ...

Belen Rodriguez E STEFANO DE MARTINO INSIEME/ Galeotta una sfilata di abiti da sposa : BELEN RODRIGUEZ si riscopre romantica su Instagram: la showgirl argentina lancia un messaggio all'ex marito STEFANO De MARTINO?

Nina Moric - la verità su Belen Rodriguez : 'Lei e Corona sparirono con mio figlio' : Nina Moric è tornata a parlare dei suoi rapporti non proprio idilliaci con Belen Rodriguez e lo ha fatto attraverso una serie di stories che ha postato in questi giorni sui social. Tutto è cominciato dopo che Belen, guardando la puntata dell'Isola dei Famosi in cui Riccardo Fogli veniva messo alla berlina da Fabrizio Corona, ha sbottato su Instagram, dicendo che quello che stava vedendo in onda era a dir poco vergognoso. A quel punto, però, la ...

Gossip : Belen Rodriguez e Stefano De Martino vicini anche a una sfilata di abiti da sposa : Le notizie sul ritorno di fiamma che ci sarebbe in corso tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, sono diventate ormai all'ordine del giorno. Oggi, giovedì 7 marzo, i due ex si sono presentati insieme allo stesso evento di moda. Come documentano alcuni video che stanno circolando sui social network, la showgirl e il conduttore di Made in Sud hanno assistito uno accanto all'altro alla sfilata di abiti da sposa che un famoso marchio ha tenuto a ...

Belen Rodriguez - il video rubato di Cecilia Rodriguez che la incastra : ecco chi spunta là dietro : Dopo l'esclusiva paparazzata del settimanale Chi che ha diffuso le foto del presunto ritorno di fiamma tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez, ci ha pensato Cecilia Rodriguez, involontariamente, ad alimentare i gossip. La sorella della showgirl argentina, infatti, ha pubblicato un video sulle sue

Nina Moric attacca Belen Rodriguez : “Non mi sarei aspettata che proprio tu facessi la morale a Corona per Riccardo Fogli” : “Dico solo che schifo. Non si gioca con la vita degli altri, la vita è una cosa sacra, com’è che il rispetto non ha più valore?”, Belen Rodriguez aveva scelto queste parole per commentare a caldo lunedì scorso l’ormai noto filmato trasmesso a L’Isola dei Famosi con Fabrizio Corona e l’umiliazione di Riccardo Fogli. La showgirl argentina aveva poi aggiunto l’hashtag #chevergogna pubblicando una foto ...

Fra Belen Rodriguez e Corona volano gli stracci - Venditti rivela : «Da piccolo venivo bullizzato» : Avevano sempre parlato bene l'uno dell'altra, lui anzi aveva svelato di voler tornare con lei. Ci voleva l'affaire Riccardo Fogli per far volare gli stracci fra Belen Rodriguez e Fabrizio Corona. Dopo ...