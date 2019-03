Beach volley | World Tour 2019 Sydney Si ferma in finale la folle corsa di

oasport

(Di domenica 10 marzo 2019) È un secondo posto da festeggiare quello ottenuto da Enrico Rossi e Adrian Carambula, battuti 2-0 dai cugini Grimalt/Grimalt nell’attodel torneo 3 stelle di. Gli azzurri non riescono ad esprimere nella partita conclusiva la stessa qualità di gioco espressa nei tre giorni precedenti e il conto delle sette partite precedenti (contro le quattro disputate dagli avversari) tutte vinte, si presenta inesorabile incontro la coppia cilena che completa invece un torneo impeccabile, tornando sul gradino più alto del podio di un torneo(quarto podio) per la seconda volta sette mesi dopo il trionfo di Tokyo.Nel set di apertura, dopo un avvio, equilibrato, sul 7-7 arriva il primo break di 3-0 per Grimalt/Grimalt per il 10-7. Gli azzurri non si scompongono, ritrovano il cambio palla e, grazie alla difesa, si riportano in scia agli avversari sul 17-16, prima di ...

