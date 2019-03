Beach Volley | a Sidney Rossi-Carambula sono d' argento

Beach Volley - World Tour 2019 Sydney. Si ferma in finale la folle corsa di Rossi/Carambula ma è un secondo posto da urlo! : È un secondo posto da festeggiare quello ottenuto da Enrico Rossi e Adrian Carambula, battuti 2-0 dai cugini Grimalt/Grimalt nell’atto finale del torneo 3 stelle di Sydney. Gli azzurri non riescono ad esprimere nella partita conclusiva la stessa qualità di gioco espressa nei tre giorni precedenti e il conto delle sette partite precedenti (contro le quattro disputate dagli avversari) tutte vinte, si presenta inesorabile in finale contro la coppia ...

Beach Volley - World Tour Sydney 2019 : IMPRESA AZZURRA! E’ finale per Rossi/Carambula : travolti Allen/Slick! : Enrico Rossi e Adrian Carambula completano l’opera e riportano l’Italia maschile in finale di un torneo World Tour a un anno dall’ultima finale giocata a Fort Lauderdale da Lupo e Nicolai. Nel torneo 3 Stelle (livello medio, bisogna specificare, mancano una quindicina fra le prime venti coppie al mondo) di Sydney, la coppia azzurra appena formata, al debutto assoluto, centra subito un risultato di altissimo spessore che lancia ...

Beach Volley - World Tour 2019 - Sydney. E? SEMIFINALE! Rossi/Carambula strepitosi : battuti Hyden/Bourne - Menegatti/Orsi Toth none : Impresa fantastica di Enrico Rossi e Adrian Carambula che, al debutto assieme nel World Tour, conquistano un’incredibile semifinale, pur provenendo dalle qualificazioni e alle 7.30 affronteranno gli statunitensi Slick e Allen con in palio la finalissima del torneo 3 Stelle di Sydney in una sfida molto suggestiva. Gli azzurri sono riusciti a mettere sotto anche i temibili statunitensi Hyden/Doherty: un dominio assoluto quello della coppia ...

Beach Volley - World Tour 2019 Sydney. Rossi/Carambula ai quarti col brivido! Abbiati/Andreatta noni con onore : quarti di finale al primo colpo: Enrico Rossi e Adrian Carambula vincono la quinta partita consecutiva nel torneo di esordio (3 stelle di Sydney) e volano ai quarti di finale. Una partita emozionante, infinita, piena di colpi di scena, quella che ha visto gli azzurri battere 2-1 i russi Hudyakov/Bykanov e che ha permesso alla coppia allenata da Marco Solustri di entrare fra le prime otto del torneo. Rossi/Carambula sono partiti con il piede ...

Beach Volley - World Tour 2019 Sydney. Tris azzurro negli ottavi! Rossi/Carambula e Abbiati/Andreatta in campo fra poco : Tris azzurro negli ottavi di finale del torneo 3 Stelle di Sydney. Buon risultato di squadra nell’appuntamento australiano che, di fatto, apre il 2019 del Beach volley con tre coppie italiane che si qualificano al secondo turno ad eliminazione diretta e questa mattina e questa sera proveranno a raggiungere i quarti. Rossi/Carambula, già qualificati per gli ottavi, affronteranno alle 7.30 la coppia russa Hudyakov/Bykanov che lo scorso anno ...

Beach Volley : tre coppie su quattro ancora in corsa a Sidney : Sidney, AUSTRALIA,- Nel torneo del World Tour di Sidney, 3 Stelle, vanno avanti tre coppie italiane su quattro. Abbiati-Andreatta hanno superato i tailandesi Surin-Sedtawat 2-1, 21-19, 15-21, 15-12, e ...

Beach Volley - World Tour 2019 - Sydney. Rossi/Carambula alla finestra - Abbiati/Andreatta e Menegatti/Orsi Toth in campo stasera per raggiungerli agli ottavi : Doppia coppia azzurra a caccia degli ottavi di finale nella serata e nottata italiana, mattinata di Sydney quando si giocheranno prima le finali dei gironi femminili e poi i sedicesimi di finale del torneo maschile del 3 Stelle di Sydney con tre coppie azzurre ancora in corsa. agli ottavi ci sono già Enrico Rossi e Adrian Carambula che attendono la vincente della sfida dei sedicesimi di finale tra i russi Hudyakov/Bykanov e i canadesi ...

Beach Volley - World Tour 2019. E’ ufficiale! l’Italia avrà due tornei 1 Stella del World Tour ad Alba Adriatica e Cervia : Alba Adriatica per le donne, Cervia per gli uomini. L’Italia torna con un doppio appuntamento (che si va ad unire a quello importantissimo di Roma ad inizio settembre con le finali del circuito) targato World Tour. Ad ufficializzare l’ingresso dei due tornei 1 Stella nel circuito mondiale è stata la federazione europea, che fa da riferimento organizzativo assieme alla Fivb di questa tipologia di eventi che, fino all’anno ...

Beach Volley - World Tour 2019 Sydney. Impresa Rossi/Carambula : sono agli ottavi! Abbiati/Andreatta ai sedicesimi - Ranghieri/Caminati : ko fatale sulla strada di Amburgo : Iniziamo dalle buone notizie. L’Italia ha una coppia già qualificata per gli ottavi di finale maschili ed è l’unica partita dalle qualificazioni: Enrico Rossi e Adriuan Carambula confermano il loro ottimo stato di forma (già preannunciato da chi li aveva seguiti negli allenamenti pre-partenza per Sydney) conquistando il quarto successo consecutivo nel torneo australiano che significa vittoria del girone e passaggio al secondo turno ...

Beach Volley - World Tour 2019 Sydney. Semifinali gironi : Italia a forza tre! Stop a sorpresa per Ranghieri/Caminati : Italia a forza tre nelle Semifinali dei gironi preliminari del tabellone principale nel torneo 3 Stelle di Sydney. Rossi/Carambula, Abbiati/Andreatta e Menegatti/Ors Toth sono già qualificati alla fase ad eliminazione diretta e nella mattinata Italiana si giocheranno l’accesso agli ottavi disputando la finale del loro girone, mentre, a sorpresa, Ranghieri/Caminati sono usciti sconfitti dalla battaglia con i cinesi Gao/Li e dovranno vincere ...

Beach Volley - World Tour 2019 Sydney. Rossi/Carambula in tabellone principale - tutti gli accoppiamenti del main draw : Rossi/Carambula in, Traballi/Zuccarelli out con una buona dose di sfortuna per il sorteggio. La coppia italiana al via delle qualificazioni maschili, all’esordio assoluto come binomio nel World Tour, ha centrato al primo colpo la qualificazione al tabellone principale del torneo 3 Stelle di Sydney, raggiungendo le altre due coppie italiane già inserite nel tabellone principale maschile, Abbiati/Andreatta e Ranghieri/Caminati. Dopo aver ...