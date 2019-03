Basket Serie A2 | Poderosa Montegranaro ko a Treviso Bologna allunga | Siena sciopera

Basket Serie A - Torino sfiora l'impresa : Brindisi vince solo all'overtime : Torino - La grande reazione nel finale di partita non basta alla FIAT Torino per espugnare il campo di Brindisi : l' Happy Casa vince solo dopo l'overtime 96-89. Completano il programma della 21° ...

DIRETTA BRESCIA TRENTO/ Streaming video Rai : parola a Coach Diana - Basket Serie A - : DIRETTA BRESCIA TRENTO Streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket per la 21giornata di Serie A, oggi domenica 10 marzo,.

Basket - Serie A 2019 - 21a giornata : Brindisi vince al supplementare l’anticipo del mezzogiorno - sconfitta una gagliarda Torino : L’Happy Casa Brindisi vince un match combattutissimo contro la Fiat Torino nell’anticipo del mezzogiorno della ventunesima giornata di Serie A. E’ una vittoria al supplementare molto importante, quella raccolta dagli uomini di coach Vitucci, perché consente loro di restare in piena lotta per la conquista del fattore campo in una Serie di quarti di finale dei playoff scudetto. Brindisi ha in Riccardo Moraschini il miglior ...

Basket - 1 minuto di silenzio sui campi di Serie A in ricordo di Alberto Bucci : Alberto Bucci ci ha lasciati ieri all’età di 70 anni, il mondo del Basket lo ricorderà quest’oggi con un minuto di silenzio Per ricordare ed onorare la memoria di Alberto Bucci, allenatore e presidente dal 2016 della Virtus Bologna scomparso ieri, il presidente della FederBasket, Giovanni Petrucci, ha disposto che si osservi un minuto di silenzio su tutti i campi di ogni campionato. (Spr/AdnKronos)L'articolo Basket, 1 minuto di ...

DIRETTA BRINDISI TORINO/ Streaming video e tv : parla coach Vitucci - Basket Serie A - : DIRETTA BRINDISI TORINO Streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket per la 21giornata di Serie A, oggi domenica 10 marzo,.

Reggio Emilia-Olimpia Milano - Serie A Basket 2019 : quando si gioca? Data - programma - orario e tv : Il posticipo della 21a giornata della Serie A di basket è tra Grissin Bon Reggio Emilia ed Armani Exchange Milano. Si gioca lunedì sera e sarà il più classico dei testacoda, visto che l’Olimpia è in vetta alla classifica con 34 punti, mentre i padroni di casa sono ultimi con solo dieci punti. Milano è reduce dalla trasferta di Mosca e potrebbe avere già la testa alla sfida di giovedì sera contro l’Olympiacos e anche per questo ...

Basket - Serie A 2019 oggi (10 marzo) : il calendario e gli orari delle partite. Come vederle in tv e streaming : Si completa quasi tutta la 21a giornata di Serie A in questa seconda domenica di marzo, che si apre nel ricordo di un grande della nostra pallacanestro, Alberto Bucci, scomparso ieri sera all’età di settant’anni dopo una lunga malattia contro la quale ha combattuto con dignità, recandosi al PalaDozza per le partite della sua Virtus Bologna fin quasi alla fine. Si parte con il mezzogiorno brindisino al PalaPentassuglia, dove ...

Basket - 21a giornata Serie A 2019 : Trieste domina contro Pesaro nell’anticipo : L’Alma Trieste ha dominato l’anticipo della 21a giornata della Serie A di Basket. Un successo agevole per i padroni di casa che hanno passeggiato contro la VL Pesaro, vincendo 105-68. Miglior marcatore per l’Alma è stato Juan Manuel Fernandez con 18 punti, mentre l’unico che si salva di Pesaro è James Blackmon con 21 punti. Dopo tre minuti il tabellone segna 2-0 per i padroni di casa e solo al quarto è Murray a segnare ...

Basket femminile - 21a giornata Serie A1 2019 : Venezia accoglie Sesto San Giovanni per la rivincita - Schio attende Broni e spera nel sorpasso : Archiviata la spettacolare rassegna delle Final Eight della Coppa Italia, riprende domenica 10 marzo con la 21a giornata il campionato di Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. La 20a giornata, che avrebbe dovuto andare in scena lo scorso fine settimana, sarà in realtà recuperata a fine marzo e chiuderà di fatto la regular season. Restano infatti soltanto tre partite alla conclusione della prima parte della stagione, al termine delle quali sarà ...

The Wizenard Series : Kobe Bryant racconta il riscatto del Basket grazie alla magia di Harry Potter : Wizenard insegna basket e a vedere il lato magico di questo sport. "Bottom e' una zona a ovest di Philadelphia - spiega Kobe -dove mi allenavo da ragazzo. Non volevo tirare fuori una storia fatta di ...

Basket - Serie A 2019 - 21a giornata : Avellino-Varese match clou - Cantù-Bologna per un pezzo di storia cestistica italiana e non solo : La ventunesima giornata giunge in un momento della stagione quasi decisivo per alcune squadre, tra Europa, lotta per le prime quattro posizioni, battaglia per i playoff e tentativi di uscire dalla zona retrocessione. Sullo sfondo, oltre alle vicende del campo, se ne muovono anche altre lontano dal parquet: andiamo a vedere nel dettaglio cosa succede e cosa può accadere in questo weekend. ALMA TRIESTE-VL PESARO (Sabato 9 marzo, ore ...

Serie A Basket - il calendario della 21a giornata (9-10 marzo). Programma - orari - tv e streaming : Dopo le emozioni d’Europa torna in scena la Serie A, con un turno leggermente allungato dalla presenza del posticipo di lunedì che coinvolge Reggio Emilia e Milano. Si comincia con Trieste-Pesaro, che infuocherà il sabato sera cestistico, mentre il mezzogiorno domenicale verrà occupato dal match tra Brindisi e Torino, con le due squadre alla ricerca di differenti obiettivi. Il vero big match è però quello delle ore 17, e mette di fronte ...