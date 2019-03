Basket | Serie A 2019 oggi 10 marzo | il calendario e gli orari delle partite Come

Basket - 21a giornata Serie A 2019 : Trieste domina contro Pesaro nell’anticipo : L’Alma Trieste ha dominato l’anticipo della 21a giornata della Serie A di Basket. Un successo agevole per i padroni di casa che hanno passeggiato contro la VL Pesaro, vincendo 105-68. Miglior marcatore per l’Alma è stato Juan Manuel Fernandez con 18 punti, mentre l’unico che si salva di Pesaro è James Blackmon con 21 punti. Dopo tre minuti il tabellone segna 2-0 per i padroni di casa e solo al quarto è Murray a segnare ...

Basket - Serie A : Trieste a valanga su Pistoia : L’Alma Trieste ha messo in mostra tutto il proprio potenziale contro Pistoia, vincendo col punteggio di 105 – 68 L’Alma Trieste ha vinto nell’anticipo di Serie A contro Pistoia davanti al pubblico “amico”. Un incontro senza storia, dominato dai triestini dal primo all’ultimo minuto, concluso con uno scarto abbastanza notevole: 105 – 68 il punteggio finale in favore dell’Alma. Ben 5 ...

Basket femminile - 21a giornata Serie A1 2019 : Venezia accoglie Sesto San Giovanni per la rivincita - Schio attende Broni e spera nel sorpasso : Archiviata la spettacolare rassegna delle Final Eight della Coppa Italia, riprende domenica 10 marzo con la 21a giornata il campionato di Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. La 20a giornata, che avrebbe dovuto andare in scena lo scorso fine settimana, sarà in realtà recuperata a fine marzo e chiuderà di fatto la regular season. Restano infatti soltanto tre partite alla conclusione della prima parte della stagione, al termine delle quali sarà ...

The Wizenard Series : Kobe Bryant racconta il riscatto del Basket grazie alla magia di Harry Potter : Wizenard insegna basket e a vedere il lato magico di questo sport. "Bottom e' una zona a ovest di Philadelphia - spiega Kobe -dove mi allenavo da ragazzo. Non volevo tirare fuori una storia fatta di ...

Basket - Serie A 2019 - 21a giornata : Avellino-Varese match clou - Cantù-Bologna per un pezzo di storia cestistica italiana e non solo : La ventunesima giornata giunge in un momento della stagione quasi decisivo per alcune squadre, tra Europa, lotta per le prime quattro posizioni, battaglia per i playoff e tentativi di uscire dalla zona retrocessione. Sullo sfondo, oltre alle vicende del campo, se ne muovono anche altre lontano dal parquet: andiamo a vedere nel dettaglio cosa succede e cosa può accadere in questo weekend. ALMA TRIESTE-VL PESARO (Sabato 9 marzo, ore ...

Serie A Basket - il calendario della 21a giornata (9-10 marzo). Programma - orari - tv e streaming : Dopo le emozioni d’Europa torna in scena la Serie A, con un turno leggermente allungato dalla presenza del posticipo di lunedì che coinvolge Reggio Emilia e Milano. Si comincia con Trieste-Pesaro, che infuocherà il sabato sera cestistico, mentre il mezzogiorno domenicale verrà occupato dal match tra Brindisi e Torino, con le due squadre alla ricerca di differenti obiettivi. Il vero big match è però quello delle ore 17, e mette di fronte ...

Club Basket Frascati (serie B/f) - Candidi : “Gara 3 con Santa Marinella? Tutto può succedere” : Roma – La serie B del Club Basket Frascati ha mostrato le unghie. Le ragazze di coach Marco Frisciotti hanno battuto 75-74 Santa Marinella in gara 2 del primo turno dei play off, “pareggiando i conti” dopo la vittoria delle tirreniche nella prima sfida. “Una vera e propria battaglia quella di domenica – commenta la playmaker o guardia classe 2003 Alessia Candidi – La gara è stata in equilibrio dall’inizio alla fine: negli ultimi secondi ...

Basket : i migliori italiani della 20agiornata di Serie A. Amedeo Della Valle e il trio azzurro di Brescia sugli scudi : Al termine Della ventesima giornata di campionato, risulta esserci una valutazione ufficialmente monca di quel che hanno espresso i giocatori italiani in questa tornata di Serie A 2018-2019. Con l’assegnazione del 20-0 a tavolino a Cremona per la squalifica di Gianmarco Pozzecco non tenuta in conto da Sassari, infatti, scompaiono dalle statistiche ufficiali le buone prestazioni che avevano trovato da una parte Michele Ruzzier e Giampaolo ...

Basket - Serie A 2019 - 20a giornata : Tony Carr fa gioire Cantù - Brindisi battuta a sei decimi dalla fine : L’Acqua S.Bernardo Cantù vince per 81-79 la prima partita del nuovo corso societario a spese dell’Happy Casa Brindisi, portandosi a quota 20 punti in classifica e dichiarando definitivamente le proprie intenzioni di accesso ai playoff scudetto. Decisivo è il canestro a sei decimi dal termine di Tony Carr, appena arrivato dopo l’esperienza di Torino e autore di 12 punti. In doppia cifra anche Frank Gaines e Gerry Blakes con 17 ...

Serie A Basket : Olimpia Milano-Fiat Torino Auxilium (110-91). Il racconto dal forum : Serie A Basket: Olimpia Milano-Fiat Torino Auxilium (110-91). Il racconto dal forum Riprende la Serie A dopo due settimane di lungo stop. Le emozioni della pallacanestro ci portano al Mediolanum forum in quel di Assago, dove l’Olimpia Milano si è imposta sui rivali torinesi. Netta la superiorità della squadra di mister Pianigiani, che batte la Fiat Torino Auxilium con un netto 110-91. La clamorosa eliminazione dalla Coppa Italia ...

Basket - Serie A 2019 : Sassari perde a tavolino contro Cremona - Gianmarco Pozzecco era squalificato : Nella Serie A di Basket arriva un’altra sconfitta a tavolino, anche in questo caso per una squalifica non scontata. Dopo il caso di James Nunnally dello scorso mese, che è costato la sconfitta all’Olimpia Milano contro Pistoia, questa volta è Sassari a farne le spese. Infatti il giudice sportivo ha decreto la sconfitta a tavolino di Sassari per 20-0 contro Cremona, in una partita in cui la squadra di Meo Sacchetti si era comunque già ...