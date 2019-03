Basket | 21a giornata Serie A 2019 | Cantù ingrana la sesta e si rilancia in zona playoff

Basket - Serie A 2019 - 21a giornata : Brindisi vince al supplementare l’anticipo del mezzogiorno - sconfitta una gagliarda Torino : L’Happy Casa Brindisi vince un match combattutissimo contro la Fiat Torino nell’anticipo del mezzogiorno della ventunesima giornata di Serie A. E’ una vittoria al supplementare molto importante, quella raccolta dagli uomini di coach Vitucci, perché consente loro di restare in piena lotta per la conquista del fattore campo in una Serie di quarti di finale dei playoff scudetto. Brindisi ha in Riccardo Moraschini il miglior ...

Basket - 21a giornata Serie A 2019 : Trieste domina contro Pesaro nell’anticipo : L’Alma Trieste ha dominato l’anticipo della 21a giornata della Serie A di Basket. Un successo agevole per i padroni di casa che hanno passeggiato contro la VL Pesaro, vincendo 105-68. Miglior marcatore per l’Alma è stato Juan Manuel Fernandez con 18 punti, mentre l’unico che si salva di Pesaro è James Blackmon con 21 punti. Dopo tre minuti il tabellone segna 2-0 per i padroni di casa e solo al quarto è Murray a segnare ...

Basket femminile - 21a giornata Serie A1 2019 : Venezia accoglie Sesto San Giovanni per la rivincita - Schio attende Broni e spera nel sorpasso : Archiviata la spettacolare rassegna delle Final Eight della Coppa Italia, riprende domenica 10 marzo con la 21a giornata il campionato di Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. La 20a giornata, che avrebbe dovuto andare in scena lo scorso fine settimana, sarà in realtà recuperata a fine marzo e chiuderà di fatto la regular season. Restano infatti soltanto tre partite alla conclusione della prima parte della stagione, al termine delle quali sarà ...

Basket - Serie A 2019 - 21a giornata : Avellino-Varese match clou - Cantù-Bologna per un pezzo di storia cestistica italiana e non solo : La ventunesima giornata giunge in un momento della stagione quasi decisivo per alcune squadre, tra Europa, lotta per le prime quattro posizioni, battaglia per i playoff e tentativi di uscire dalla zona retrocessione. Sullo sfondo, oltre alle vicende del campo, se ne muovono anche altre lontano dal parquet: andiamo a vedere nel dettaglio cosa succede e cosa può accadere in questo weekend. ALMA TRIESTE-VL PESARO (Sabato 9 marzo, ore ...