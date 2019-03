Basket | 21^ giornata Serie A 2019 | Cantù ingrana la sesta e si rilancia in zona playoff

oasport

(Di domenica 10 marzo 2019) Restano soltanto due partite alla conclusione della 21^del campionato diA 2018-di. Nel pomeriggio di oggi sono andate in scena quattro sfide, aperte tutte dal commosso ricordo di Alberto Bucci. Venezia e Cremona hanno rispettato le attese della vigilia superando Sassari e Pistoia e confermandosi in seconda e in terza posizione. Successo importantissimo per Avellino, che è salita al quarto posto avendo la meglio contro Varese. Infineha centrato contro la Virtus Bologna lavittoria consecutivandosi a pieno titolo nella lotta. Stasera in campo Brescia e Trento, mentre domani chiuderanno laReggio Emilia e la capolista Milano.AVELLINO-VARESE 76-71 (15-27; 30-53; 54-62) Autentica impresa quella realizzata dalla formazione irpina, che ha sconfitto in rimonta gli uomini di Attilio Caja confermandosi al quarto posto in ...

