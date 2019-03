Auto incendiata | bombe carta e petardi | notte folle a Foggia

Sassari - Latte : Autocisterna incendiata - è la quarta volta : N uovo assalto armato all'alba in Sardegna contro una cisterna del Latte; è il quarto da inizio proteste. Stamane alle prime lucid dell'alba due uomini armati di fucili e con il volto nascosto da ...

Sardegna - assalto armato : incendiata Autocisterna che trasportava latte a 24 ore dall’accordo sul prezzo con i pastori : Hanno assaltato un’autocisterna che trasportava latte e poi le hanno dato fuoco. Un’azione che arriva a meno di 24 ore dall’accordo raggiunto venerdì a Sassari da pastori, industriali caseari, associazioni di categoria, governo e Regione Sardegna al termine del tavolo convocato dal prefetto Giuseppe Marani sul prezzo del latte ovino e caprino. Accordo che prevede un prezzo iniziale del latte di 74 centesimi al litro. L’assalto dimostra ...

Latte - quarto agguato armato in Sardegna : Autocisterna incendiata : Nuovo agguato armato all'alba in Sardegna, dove un'autocisterna è stata fermata da due banditi a volto coperto e poi incendiata. È il quarto episodio simile, dopo quello di Orune, nel Nuorese, Nule, nel Sassarese, e Irgoli (Nuoro), dall'inizio della 'guerra del Latte' cominciata a febbraio nell'isola e che non sembra cessata neppure dopo l'accordo sul prezzo da pagare ai pastori raggiunto ieri a Sassari nella riunione del tavolo ...

Paura nel centro di Massa per un'Auto incendiata : Massa - Paura nella serata di ieri, venerdì, a Massa per un'auto a fuoco. Intorno alle 21 la vettura, una Ford Galaxy, per cause da accertare, ha preso fuoco in via Enrico Fermi. Scattato l'allarme, ...

Gilet gialli - incendiata Auto polizia : PARIGI, 9 FEB - Sul percorso dei Gilet gialli, mentre il corteo è arrivato a Champ de Pars, è stata data alle fiamme un'auto della missione antiterrorismo Vigipirate. In precedenza, date alle fiamme ...

Modena : donna di 38 anni ritrovata carbonizzata all'interno di un'Auto incendiata : E' accaduto stamattina a Modena, una donna di 38 anni di origine marocchina ma residente da diverso tempo nella cittadina dove lavorava regolarmente come badante è stata ritrovata senza vita e completamente carbonizzata all'interno di una vettura da poco incendiata. Un carabiniere fuori servizio e in borghese che passava da quelle parti ha notato l'auto che emetteva fumo e avvicinandosi si è accorto che sul lato posteriore vi era una donna, ...

Castellammare - Nuova Auto incendiata nella notte in via Galeno - è la quinta vettura in quatto giorni : Nuova auto incendiata questa notte in via Galeno, a Castellammare di Stabia. Una Fiat 500, per cause ancora da accertare, ha improvvisamente preso fuoco devastando tutta la parte anteriore dell'...