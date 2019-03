Atletica | Sara Dossena strepitosa alla Maratona di Nagoya | super 2h24 a 16” dal record

Atletica - Coppa Europa lanci 2019 : Sara Fantini si esalta - martello a 69.25. Fabbri torna oltre i 20 metri - Italia terza al maschile : A Samorin (Slovacchia) è incominciata la Coppa Europa di lanci e l’Italia è stata protagonista nella prima giornata: terzo posto provvisorio con la squadra maschile e sesto per quella femminile. Sara Fantini ha spedito il suo martello a 69.25 metri (miglior prestazione nazionale under 23) e ha così concluso al decimo posto nella gara vinta dalla bielorussa Hanna Malyshik (74.95). Leonardo Fabbri è tornato oltre i 20 metri dopo ...

Atletica - Coppa Europa lanci – Sara Fantini firma il record U23 nel martello : Sara Fantini supera nella Coppe Europa di lanci a Samorin: l’azzurra firma il record nel lancio del martello U23 Un avvio da primato per gli azzurri a Samorin, in Slovacchia, nella giornata inaugurale della Coppa Europa di lanci. Sulla pedana del martello Sara Fantini ritocca due volte la sua migliore prestazione italiana under 23 per arrivare fino 69,25 nel quarto turno, dopo essere già cresciuta con 68,69 alla seconda prova. La ...

Atletica - Sara Dossena : “A Nagoya per timbrare il primato personale” : Vola in terra giapponese Sara Dossena, una delle maggiori esponenti della maratona azzurra. La 34enne nativa di Clusone sarà al via domenica 10 marzo della Nagoya Women’s Marathon, 42,195 chilometri interamente dedicata alle donne. Terza volta sulla distanza per l’atleta tricolore, l’obiettivo dichiarato è quello di timbrare il nuovo primato personale. Le sue parole della vigilia alla FIDAL: “C’è solo da correre perché sto bene, ...

Atletica - Sara Dossena vince la Mezza di Treviglio col terzo tempo personale. Ora la Maratona di Nagoya : Bellissima prova di Sara Dossena alla Mezza Maratona di Treviglio: la 34enne ha vinto la gara col tempo di 1h11:09, si tratta del suo terzo crono personale a 59 secondi dal primato siglato lo scorso settembre a Udine. La lombarda, al terzo weekend consecutivo in gara dopo aver firmato il record italiano sui 5 chilometri (16:03 a Montecarlo) e aver partecipato alla Mezza di Vittuone (1h13:26), ha corso su un buon passo e ha dimostrato di essere ...

Atletica - Sara Dossena firma il record italiano sui 5 km. Record del Mondo di Hassan e Wanders a Monaco : Sara Dossena ha partecipato alla Monaco Run, 5 km nel Principato: a poco più di un mese dal rientro in gara al Campaccio e dopo la vittoria nella Mezza del Castello a Vittuone, la 34enne si è presentata a Montecarlo e ha usato questa prova come un allenamento, il suo obiettivo è ovviamente quello di essere competitiva nella Maratona dopo il sesto posto agli ultimi Europei e alla Maratona di New York 2017 (ha dovuto rinunciato all’ultima ...

Atletica - Campaccio 2019 : risultati e classifica femminile. Yasemin Can domina - Sara Dossena ottima quinta : Non c’è Epifania senza il Campaccio, la 62^ edizione della celeberrima corsa campestre (inserita nel circuito IAAF Cross Country Permit) si è corsa a San Giorgio su Legnano (in provincia di Milano), sotto un bel sole e con temperature al di sopra della media. Il parterre molto ricco ha regalato una gara assolutamente spettacolare al femminile. Trionfo annunciato di Yasemin Can, Campionessa d’Europa di corsa campestre per tre volte ...