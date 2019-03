Atletica | Sara Dossena sfiora il record italiano nella maratona di Nagoya

sportfair

(Di domenica 10 marzo 2019)ad un passo dalalladi, in Giappone: 2h24:00 il tempo della maratoneta azzurra Grande prestazione dialladi, in Giappone. L’azzurra corre in 2h24:00 e si migliora di quasi quattro minuti,ndo ildei 42,195 chilometri stabilito da Valeria Straneo con 2h23:44 nel 2012. Dopo aver tenuto un ritmo da primato per quasi tutta la gara, la 34enne lombarda finisce settima al traguardo con un formidabile progresso personale, alla terza esperienza sulla distanza, rispetto al crono di 2h27:53 che le aveva dato il sesto posto e l’argento a squadre agli Europei di Berlinoscorsa estate. Adesso l’atleta allenata da Maurizio Brassini, che per alcune stagioni si è dedicata anche al triathlon, diventa la terza di sempre a livello nazionale, alle spalle anche di Maura Viceconte (2h23:47 nel 2000). ...

romanoduccio : RT @atleticaitalia: #atletica #lanci2019 dopo la Dossena, un'altra SARA protagonista della domenica azzurra! Sara Zabarino 58,62 nel giavel… - atleticaitalia : #atletica #lanci2019 dopo la Dossena, un'altra SARA protagonista della domenica azzurra! Sara Zabarino 58,62 nel gi… - miccoli_sports : RT @atleticaitalia: #atletica Sara Dossena 2h24:00 alla #maratona di Nagoya, in Giappone, terza italiana ???? di sempre sui 42,195 km a soli… -