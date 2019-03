Atletica | Roma-Ostia 2019 | vince la mezza maratona l’etiope Guye Adola | settimo Stefano

Atletica – La 45esima edizione della mezza maratona RomaOstia al via : i partecipanti : Domenica 10 marzo torna la popolare 21,097 km della capitale con Straneo e Incerti in gara tra le donne, La Rosa al maschile La 45esima edizione della Huawei RomaOstia sarà anche quest’anno una grande festa di sport e di partecipazione. Alla chiusura delle iscrizioni sono oltre 10.200 gli atleti che hanno prenotato il pettorale per essere sulla linea di partenza domenica 10 marzo, con 9200 italiani e il 10% di stranieri, nella ...

Atletica – Annullata la Mezza Maratona di Roma prevista per il 15 giugno : E’ stata Annullata la Mezza Maratona di Roma in programma per il 15 giugno:, il comunicato dell’Italia Marathon Club L’Italia Marathon Club “comunica suo malgrado che la Mezza Maratona di Roma, prevista per sabato 15 giugno 2019, non si correrà. A seguito dei numerosi tentativi di richiesta del nulla osta all’amministrazione di Roma Capitale, tutti con esito negativo, l’Italia Marathon Club ha preso ...

Atletica – 8000 iscritti alla XXV Acea Maratona Internazionale di Roma : Atletica: la XXV Acea Maratona Internazionale di Roma supera gli 8000 iscritti La XXV Acea Maratona Internazionale di Roma supera quota ottomila. Oggialla Centrale Montemartini di Roma la Maratona della capitale – in programma il 7 aprile – ha presentato il title sponsor Acea, la multiutility Romana, alla presenza della Sindaca di Roma Virginia Raggi, del Presidente FIDAL Alfio Giomi, della Presidente di Acea ...

L’Atletica italiana ha una nuova casa a Roma : inaugurata la pista dello Stadio Paolo Rosi : Atletica: inaugurata a Roma la pista dello Stadio Paolo Rosi C’è una nuova casa per L’atletica di Roma, una struttura rinnovata a disposizione di tanti atleti di livello. È stata inaugurata stamattina la nuova pista dello Stadio Paolo Rosi, lo storico impianto Romano dell’Acqua Acetosa, oggetto di restyling negli ultimi mesi del 2018 e tornato alla piena operatività da alcune settimane. Il presidente della FIDAL Alfio Giomi ha tagliato il ...

Roma : Raggi inaugura nuova pista Atletica a stadio Paolo Rosi : Roma – È stata inaugurata stamattina la nuova pista di atletica dello stadio Paolo Rosi, lo storico impianto Romano oggetto di restyling negli ultimi mesi del 2018 e tornato alla piena operativita’ gia’ da alcune settimane. Al taglio del nastro hanno partecipato il sindaco di Roma, Virginia Raggi, il presidente della Federatletica, Alfio Giomi, il numero uno del Coni, Giovanni Malago’, e l’assessore capitolino allo ...

Atletica - Huawei RomaOstia Half Marathon : anche Straneo e Meucci in gara : Straneo e Meucci in gara alla Huawei RomaOstia Half Marathon Di corsa dall'Eur al mare, 45 edizioni di Huawei RomaOstia Half Marathon. È stata presentata stamattina in Campidoglio, a Roma, la mezza ...

Atletica – Huawei RomaOstia Half Marathon : anche Straneo e Meucci in gara : Straneo e Meucci in gara alla Huawei RomaOstia Half Marathon Di corsa dall’Eur al mare, 45 edizioni di Huawei RomaOstia Half Marathon. È stata presentata stamattina in Campidoglio, a Roma, la mezza maratona in programma il 10 marzo, unica gara italiana IAAF Gold Label. I primi protagonisti annunciati dal patron e “anima” della manifestazione Luciano Duchi sono la vicecampionessa del mondo di Mosca 2013 Valeria Straneo (Laguna ...