Atletica | Risultati Roma-Ostia 2019 | vince la mezza maratona l’etiope Guye Adola | settimo

Atletica - Europei Indoor 2019 : risultati terza giornata. Spanovic - Sidorova - Lasitskene sugli scudi. Grande Italia con la staffetta : A Glasgow (Gran Bretagna) si sono conclusi gli Europei Indoor 2019 di Atletica leggera, ultima giornata davvero spettacolare con l’assegnazione di diversi titoli per concludere in bellezza la rassegna continentale. SALTO IN LUNGO (FEMMINILE) – La serba Ivana Spanovic conferma il pronostico della vigilia e vince il suo terzo titolo continentale consecutivo grazie a un fantastico balzo da 6.99 metri (miglior prestazione mondiale ...

Atletica - Europei Indoor 2019 : risultati seconda giornata. Tamberi in trionfo - niente da fare per Stecchi e Lukudo. Norvegia e Polonia protagoniste : Sorride l’Italia nella seconda giornata di gare degli Europei Indoor 2019 di Atletica leggera grazie alla splendida medaglia d’oro di Gianmarco Tamberi nel salto in alto. Sotto il tetto della Emirates Arena di Glasgow, in Scozia, si sono assegnati oggi ben sette titoli continentali: la Norvegia ha trionfato nei 3000m e nei 400m con due fuoriclasse del calibro di Jakob Ingebrigtsen e Karsten Warholm, ma la Polonia ha replicato con le ...

Atletica - Europei Indoor 2019 : risultati prima giornata. Muir e Johnson-Thompson esaltano la Gran Bretagna. Stecchi - Lukudo e Forte in finale per l’Italia : Si è conclusa un’intensa e appassionante prima giornata di gare a Glasgow, in Scozia, dove si sono aperti oggi gli Europei Indoor 2019 di Atletica leggera. La Gran Bretagna ha messo in campo le proprie carte migliori conquistando due medaglie d’oro con Laura Muir nei 3000m e con Katarina Johnson-Thompson nel pentathlon. Il polacco Michal Haratyk si è invece aggiudicato la terza finale in programma, quella del getto del peso. Per ...

Atletica - Europei Indoor 2019 : risultati prima mattinata. Tamberi c’è - Folorunso e Lukudo in semifinale - Fabbri e Jacobs eliminati : A Glasgow (Gran Bretagna) sono incominciati gli Europei Indoor 2019 di Atletica leggera. prima mattinata riservata alle qualificazioni e batterie di alcune specialità, in serata si assegneranno anche le prime medaglie. SALTO IN LUNGO (MASCHILE) – L’ucraino Serhii Nykyforov ha ottenuto la miglior misura (8.03) davanti al greco Miltiadis Tentoglou (8.01) e allo svedese Thobias Nilsson Montler (7.95). Accedono all’atto conclusivo ...

Atletica - Campionati Italiani Indoor 2019 : risultati e classifiche. Fabbri e Forte sugli scudi - Malavisi firma il minimo : Ad Ancona si sono conclusi i Campionati Italiani Indoor 2019 di Atletica leggera, l’ultima giornata è stata caratterizzata da due prestazioni da urlo: Leonardo Fabbri ha gettato il peso a 20.69 diventando il terzo azzurro di tutti i tempi, Simone Forte ha invece saltato 16.76 metri ed è salito al terzo posto delle liste europee stagionali. Di seguito tutti i risultati delle altre gare di oggi domenica 17 febbraio, a due settimane dagli ...

Atletica - World Indoor Tour 2019 : Laura Muir quarta di sempre sul miglio! Mondiale stagionale di Su Bingtian : tutti i risultati a Birmingham : A Birmingham (Gran Bretagna) è andata in scena la quinta tappa del World Indoor Tour 2019 di Atletica leggera, il circuito di meeting al coperto organizzato dalla IAAF. La notizia del giorno è ovviamente il record del mondo firmato da Samuel Tefera sui 1500 metri ma non sono mancati altri risultati di rilievo. tutti si aspettavano il record nazionale di Laura Muir sul miglio e la beniamina del pubblico non ha deluso piazzando un ottimo 4:18.75, ...

Atletica - World Indoor Tour 2019 : Laura Muir quarta di sempre sul miglio! Mondiale stagionale di Su Bingtin : tutti i risultati a Birmingham : A Birmingham (Gran Bretagna) è andata in scena la quinta tappa del World Indoor Tour 2019 di Atletica leggera, il circuito di meeting al coperto organizzato dalla IAAF. La notizia del giorno è ovviamente il record del mondo firmato da Samuel Tefera sui 1500 metri ma non sono mancati altri risultati di rilievo. tutti si aspettavano il record nazionale di Laura Muir sul miglio e la beniamina del pubblico non ha deluso piazzando un ottimo 4:18.75, ...

Atletica - World Indoor Tour 2019 : Laura Muir quarta di sempre sul miglio! Mondiale stagionale di Su Bingtin : tutti i risultati a Birmingham : A Birmingham (Gran Bretagna) è andata in scena la quinta tappa del World Indoor Tour 2019 di Atletica leggera, il circuito di meeting al coperto organizzato dalla IAAF. La notizia del giorno è ovviamente il record del mondo firmato da Samuel Tefera sui 1500 metri ma non sono mancati altri risultati di rilievo. tutti si aspettavano il record nazionale di Laura Muir sul miglio e la beniamina del pubblico non ha deluso piazzando un ottimo 4:18.75, ...

Atletica - World Indoor Tour 2019 : Yulimar spaziale - che volo a 14.92! Mondiale stagionale di Sidorova. Tutti i risultati a Madrid : A Madrid (Spagna) si è disputata la quarta tappa del World Indoor Tour 2019 di Atletica leggera, il circuito internazionale di meeting al coperto organizzato dalla IAAF. Show assoluto della scatenata venezuelana Yulimar Rojas, la Campionessa del Mondo Indoor-outdoor del salto triplo ha piazzato un vertiginoso 14.92, miglior prestazione Mondiale stagionale che le permette di diventare la dodicesima atleta di Tutti i tempi. Alle sue spalle la ...

Atletica - World Indoor Tour 2019 : Ortega e Tefera firmano il mondiale stagionale a Torun - tutti i risultati : A Torun (Polonia) si è disputata la terza tappa del World Indoor Tour 2019 di Atletica leggera. I riflettori erano puntati sul salto con l’asta che ha però deluso le aspettative: lo statunitense Sam Kendricks si è infatti imposto con 5.78, a quella quota si è fermato il polacco Piotr Lisek. Riflettori puntati anche sui 60 metri femminili dove l’idolo di casa Ewa Swoboda è riuscita a regolare la quotata ivoriana Ta Lou (7.15 a ...

Atletica : domenica scorsa la corsa campestre di Vessalico - tutti i risultati degli atleti imperiesi - Foto - : E' partita la stagione atletica del 2019 e, nella nostra provincia, si è corsa a Vessalico in valle Arroscia, la prima corsa campestre. Percorso un po' sacrificato, partecipazione discreta, tempo ...

Atletica - Campaccio 2019 : risultati e classifica maschile. Hagos Gebrhiwet batte Barega - Crippa quarto davanti a Meucci : Epifania fa coppia con Campaccio, la tradizione si è rinnovata in questa domenica 6 gennaio: a San Giorgio su Legnano (in provincia di Milano) si è corsa la 62^ edizione della celeberrima corsa campestre (inserita nel circuito IAAF Cross Country Permit), sotto un bel sole e con temperature al di sopra della media stagionale. La gara maschile è stata particolarmente accesa e si è risolta soltanto nel finale. L’etiope Hagos Gebrhiwet ha ...