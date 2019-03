Atletica – Guye Adola vince la RomaOstia | secondo successo per l’etiope dopo il trionfo

sportfair

(Di domenica 10 marzo 2019)bissa ildi due anni fa e si impone nella2019: l’etiope chiude in 1h00:17 davanti a Yegon e Kangogo Si corre forte anche quest’anno alla Huawei. Nella 45esima edizione della classica mezza maratona dalla capitale al mare, targata IAAF Gold Label,conquista ilper la seconda volta in 1h00:17,la vittoria di due anni fa, per battere il keniano Geoffrey Yegon (1h00:23). Un altro atleta del Kenya arriva al terzo posto, Cornelius Kangogo con 1h01:17. In chiave azzurra dimostra di essere competitivo Stefano La Rosa, settimo al traguardo con 1h02:29 e primo dei non africani. È iltempo in carriera per il 33enne grossetano dei Carabinieri, oro a squadre in maratona agli ultimi Europei di Berlino, poco distante dal crono di 1h02:15 che aveva realizzato nel 2012 proprio in questa manifestazione. ...

