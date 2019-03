Atletica | Festa del Cross 2019 | risultati e classifica Yeman Crippa e Francesca Tommasi

Atletica – Festa del Cross - Crippa e Chiappinelli iscritti all’evento che assegna il titolo italiano di corsa campestre : L’evento tricolore della corsa campestre dopo tre anni a Gubbio (Perugia) si sposta nello splendido contesto di Venaria Reale con circa 2500 atleti attesi al via Sui prati del parco della Mandria, nel Torinese, si assegna no sette titoli italiani individuali al maschile alla Festa del Cross (sabato 9 e domenica 10 marzo) che mette in palio anche i titoli per società. L’evento tricolore della corsa campestre dopo tre anni a Gubbio (Perugia) ...

Atletica – Indoor : tantissime manifestazioni in tutta Italia - quanti atleti in gara nel weekend : Indoor: tantissime manifestazioni sportive in tutta Italia, migliaia di atleti in gara nel weekend Entra a pieno regime la stagione Indoor 2019 dell’atletica, con il secondo fine settimana di attività. Nel weekend di sabato 12 e domenica 13 gennaio sono previste manifestazioni in tutta Italia con 13 impianti coinvolti, per un totale di oltre 5700 atleti-gara, e il debutto di alcuni azzurri. Ad Aosta, nella nona edizione del meeting ...