Atletica | Cross | Crippa e Tommasi Campioni Italiani a Venaria Reale

Atletica - Festa del Cross 2019 : risultati e classifica. Yeman Crippa e Francesca Tommasi si laureano Campioni d’Italia : Al parco La Mandria di Venaria Reale (in provincia di Torino) è andata in scena la Festa del Cross durante la quale sono stati assegnati i titoli italiani di corsa campestre. Grande spettacolo nel capoluogo piemontese con l’assegnazione dei tricolori a tre settimane dai Mondiali di Aarhus. MASCHILE – Yeman Crippa conferma i favori del pronostico e vince il tricolore dopo una gara da assoluto protagonista. L’azzurro rimane ...

Atletica – Festa del Cross - Crippa e Chiappinelli iscritti all’evento che assegna il titolo italiano di corsa campestre : L’evento tricolore della corsa campestre dopo tre anni a Gubbio (Perugia) si sposta nello splendido contesto di Venaria Reale con circa 2500 atleti attesi al via Sui prati del parco della Mandria, nel Torinese, si assegnano sette titoli italiani individuali al maschile alla Festa del Cross (sabato 9 e domenica 10 marzo) che mette in palio anche i titoli per società. L’evento tricolore della corsa campestre dopo tre anni a Gubbio (Perugia) ...

Atletica – Campionati Italiani Juniores e Promesse indoor - Nadia Battocletti vince il titolo U20 nel cross : La campionessa europea under 20 del cross conquista il titolo tricolore di categoria nei 1500, nella prima gara al coperto della propria carriera Nadia Battocletti in copertina nella sessione pomeridiana del day 1 ai Campionati Italiani Juniores e Promesse indoor di Ancona dopo il 19,89 di Leonardo Fabbri in mattinata nel peso. La campionessa europea under 20 del cross conquista il titolo tricolore di categoria nei 1500, nella prima gara ...

Atletica – Cross Internazionale della Vallagarina : Bekele concede il bis - sua anche la 42ª edizione : Il ventenne etiope ha tenuto a bada il keniano Jairus Birech, staccandolo definitivamente nella tornata conclusiva per andare a cogliere il secondo successo consecutivo Il vincitore uscente Telahun Bekele ha concesso il bis nella 42esima edizione del Cross Internazionale della Vallagarina, ospitato oggi nel consueto stadio del Cross di Villa Lagarina, alle porte di Rovereto, in Trentino. Il ventenne etiope ha saputo tenere a bada sui 9 ...

Atletica – Cross : tutti i protagonisti del Vallagarina : Torna in Trentino la corsa campestre internazionale, domenica 20 gennaio, per l’edizione numero 42. Attesa al via l’azzurra Mattuzzi nella gara femminile Sarà molto probabilmente sfida a due, domenica 20 gennaio, nella 42esima edizione del Cross Internazionale della Vallagarina che ha scelto ancora una volta di proporre un nuovo capitolo della sua storia. L’etiope Telehun Haile Bekele, vincitore uscente, incrocerà sulla propria strada il ...

Atletica - Al cross di Campaccio Crippa ai piedi del podio : vincono Gebrhiwet e Can : Ora non credo che farò altri cross, mi dedicherò a qualche indoor anche se il mio obiettivo per il 2019 è di essere ancora tra i migliori al mondo in pista" . Yeman Crippa è sereno e soddisfatto nel ...

Atletica – Al cross di Campaccio Crippa ai piedi del podio : vincono Gebrhiwet e Can : Nel cross a San Giorgio su Legnano l’azzurro Yeman Crippa quarto davanti a Meucci, che si piazza quinto come Dossena al femminile. Vittorie dell’etiope Gebrhiwet e della turca Can Una sfida avvincente tra gli uomini e un assolo al femminile nel 62° Campaccio cross Country. Sui prati di San Giorgio su Legnano (Milano), la stagione 2019 prende il via con una grande classica della corsa campestre, prima tappa italiana del circuito IAAF di ...

Atletica – Campaccio Cross Country : tutto pronto per la 62ª edizione a San Gregorio su Legnano : Atletica: domenica 6 gennaio la 62ª edizione del Campaccio Cross Country a San Gregorio su Legnano Un cast di alto livello ancora una volta al 62° Campaccio Cross Country, domenica 6 gennaio a San Giorgio su Legnano (Milano) per il primo appuntamento del 2019 targato IAAF Cross Country Permit, il massimo circuito internazionale della corsa campestre. Nella prova maschile (10 km con partenza alle ore 14.13) c’è attesa per il nuovo duello ...