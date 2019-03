Atletica – Coppa Europa di lanci | la Nazionale azzurra seniores chiude al secondo posto

sportfair

(Di domenica 10 marzo 2019) Gli azzurri migliorano di un gradino rispetto alla terza posizione dell’anno scorso e sfiorando la vittoria L’Italia sale anche quest’anno sul podio a squadre nelladi. A Samorin, in Slovacchia, gli azzurri chiudono alcon il team senior maschile, per soli otto punti alle spalle della Polonia, migliorando di un gradino rispetto alla terza posizione dell’anno scorso e sfiorando la vittoria.Nel giavellotto Mauro Fraresso è terzo con 75,00 all’ultima prova dopo aver aperto con uno intorno agli 80 metri, ma nullo per aver toccato la riga con la mano in tuffo, invece Roberto Bertolini finisce nono (72,31). In precedenza dodicesimo Marco Lingua nel martello con 72,28, mentre ieri quinto Leonardo Fabbri (20,02 nel peso) e undicesimo Giovanni Faloci (58,22 nel disco). Gli under 23 finiscono quinti, con il doppio impegno di oggi per ...

ale5_maggio : @AngyDeVincenzo @de_pinot Davids in giro non ce ne stanno! La Juve in questo momento storico ha bisogno di tecnica,… - atleticaitalia : #atletica gli azzurri Roberto Bertolini e Mauro Fraresso in gara nel giavellotto a Samorin, in Coppa Europa di… - atleticaitalia : #atletica la 19enne azzurra Sara Zabarino, dopo il 58,62 nel giavellotto da migliore prestazione italiana under 23… -