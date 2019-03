Atalanta | Ilicic verso il rinnovo | i dettagli

Atalanta - retroscena Ilicic : “Sono stato vicino alla Samp” : Domenica giocherà come sempre con la casacca nerazzurra, ma Josip Ilicic avrebbe potuto giocare con quella della Sampdoria. Motivo? Lo sloveno è stato molto vicino a vestire blucerchiato, come lui stesso afferma in un’intervista concessa a Sky Sport 24: “Ero molto vicino alla Sampdoria – si legge – ma poi è arrivata la chiamata di Sartori e le cose sono cambiate“. Bergamaschi e liguri, come detto, domenica si ...

Atalanta-Fiorentina - Ilicic scoppia a piangere ricordando Astori : Questo lungo weekend di campionato è servito per ricordare la memoria di Davide Astori , scomparso esattamente un anno fa in un hotel di Udine. Lo sfortunato ex capitano della Fiorentina se n'è andato ...

Atalanta - Gomez-Ilicic - quando la coppia va. Tra dribbling - corsa e magie : dribbling, corsa e magie per il pubblico di Bergamo. Se quei due vanno, la Dea vola. Non sarà una novità, ma quando Gomez e Ilicic sono in giornata lo show è una certezza. Questa volta cade la ...

Atalanta-Fiorentina 3-1 : Muriel illude - poi Ilicic-Gomez-Goosens : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', ROMA - L'attacco più forte del campionato? In attesa della Juventus a Napoli, ...

Atalanta-Fiorentina - l’immagine di Astori compare sul maxischermo al minuto 13 : Ilicic scoppia in lacrime [FOTO] : Al minuto 13 di Atalanta-Fiorentina compare l’immagine di Davide Astori sul maxischermo dello stadio: Josip Ilicic scoppia in lacrime Durante i match della 26ª Giornata di Serie A, tutte le squadre del massimo campionato italiano hanno deciso di tributare un omaggio a Davide Astori ad un anno (domani) dalla sua tragica morte. Al minuto 13, su tutti i campi, il gioco si è fermato e tutti i presenti allo stadio, dai giocatori ai ...

Ilicic rende grande l'Atalanta perché la Dea ha fatto grande lui : La faccia sempre un filo stralunata di uno che non si è alzato da tantissimo, l' andamento dinoccolato, l' espressione apparentemente sempre uguale, insomma, un tipo che se ci si dovesse fermare alle apparenze non abbineresti all' identikit di un campione. Josip Ilicic è sempre rimasto lì, nelle nic

Atalanta : Ilicic - "nonna" da show. Che colpi quando si accende : Josip Ilicic, 31 anni. Lapresse if, utag_data.switchAdv2017 == false - - typeof, utag_data.switchAdv2017, == "undefined", { jQuery, "#rcsad_Bottom1",.after, ' ',; } Se lui sta bene, l'Atalanta vola. ...

Calcio – Coppa Italia 2019 - le pagelle di Fiorentina-Atalanta : Josip Ilicic e Federico Chiesa i migliori - male le difese : Si è da poco chiusa la sfida tra Fiorentina e Atalanta, valida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia 2019, con un 3-3 che ha lasciato tanti gol ed emozioni, in una partita ricca di stravolgimenti, e che verrà decisa solamente nella gara di ritorno, allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia. Come sempre, alcuni giocatori sono riusciti a disputare una prova egregia, di grande sostanza e classe, mentre le difese hanno sofferto troppo, ...

L’Atalanta va sotto e poi rimonta con Ilicic e Zapata : La Dea c’è per la lotta Champions. L’Atalanta va sotto e poi rimonta con Ilicic e Zapata. I bergamaschi tengono

Calciomercato Atalanta : da Zapata a Ilicic - quante offerte rifiutate a gennaio : C'è chi dice no ". Lo cantava Vasco Rossi, lo ha fatto l' Atalanta . In un periodo in cui risulta sempre più complicato rifiutare offerte economiche vantaggiose, la società nerazzurra ha deciso di ...

VIDEO Atalanta-SPAL 2-1 - Highlights - gol e sintesi della partita. Zapata e Ilicic ribaltano Petagna : L’Atalanta ha sconfitto la SPAL per 2-1 nel match valido per la 23^ giornata di Serie A. Gli emiliani sono passati in vantaggio all’ottavo minuto con Petagna che ha insaccato di testa il cross di Kurtic, al 57′ ha pareggiato Ilicic sfruttando l’assist di Zapata e proprio l’attaccante ha regalato il successo ai nerazzurri concretizzando il passaggio rasoterra di Hateboer dalla destra al 79′. Di seguito il VIDEO ...

Atalanta-Spal - probabili formazioni : Ilicic dal 1' minuto : ATALANTA SPAL probabili formazioni – Nemmeno il tempo di archiviare i posticipi della 22° Giornata, Lazio-Empoli e Cagliari-Atalanta, ed è già tempo di mettere in cantiere le informazioni relative al 23° turno del massimo campionato nazionale. Domenica 10 febbraio alle ore 15.00 allo Stadio Azzurri d’Italia di Bergamo scendono in campo i neroazzurri di Gian Piero […] L'articolo Atalanta-Spal, probabili formazioni: Ilicic dal 1′ ...

Infortunio Ilicic e Chiellini - doppia tegola per Atalanta e Juve : Infortunio Ilicic e Chiellini – Si sta giocando una partita molto importante valida per i quarti di finale di Coppa Italia, in campo Atalanta e Juventus in una partita scoppiettante. Meglio la squadra di Gasperini nei primi minuti, poi una doppia tegola, Infortunio per Ilicic e Chiellini, in campo dentro Pasalic e Cancelo. Due stop pesantissimi per Allegri e Gasperini, nella giornata di domani gli accertamenti. Nel dettaglio per il ...

Calciomercato Roma - chiesto Ilicic all’Atalanta : il club nerazzurro però fa muro : Sondaggio dei giallorossi per lo sloveno, per il quale però l’Atalanta non ha nemmeno intenzione di sedersi ad un tavolo a trattare La partita di domenica tra Atalanta e Roma terminata 3-3 si è trasformata in un’occasione per parlare di mercato, con i giallorossi che hanno chiesto informazioni su Ilicic. Lo sloveno piace e non poco a Di Francesco, il quale avrebbe voluto averlo dalla propria parte nel match dell’Atleti ...