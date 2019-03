Astronomia | 2 appuntamenti per la “Maratona Messier” | caccia ai 110 oggetti del catalogo

meteoweb.eu

(Di domenica 10 marzo 2019) Imperdibile come ogni anno la Maratona Messier, un appuntamento (stavolta le date propizie sono 9/10 e 30/31 marzo) ben noto agli astrofili appassionati: si sostanzia nell’osservazione di tutti glidelMessier (110) dal tramonto all’alba.Il celebre astronomo trascorreva la notte scrutando le stelle alla ricerca di una nuova cometa: iniziò così a catalogare glifissi, in modo da non esserne “distratto” nelle sue osservazioni, stilando il, che fu poi pubblicato nel 1781.Durante la Maratona Messier si tenta di osservare tutti glidelin una sola notte. Certamente una sfida per grandi appassionati: con sé stessi, contro il tempo e il freddo, tra mille variabili come il meteo e l’inquinamento luminoso. Il premio? La soddisfazione personale di aver percorso una maratona per grandi astrofili.Glidelsono concentrati ...

