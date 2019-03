Assunzioni Poste Italiane : portalettere e laureati - i posti a marzo 2019 : Assunzioni Poste Italiane: portalettere e laureati, i posti a marzo 2019 Chi vuole lavorare a Poste Italiane periodicamente può recarsi sulla pagina del sito del Gruppo dedicata alle nuove Assunzioni e al reclutamento delle figure professionali. Quali sono le posizioni aperte per il mese di marzo 2019? Quali i profili professionali attualmente ricercati e dove? Andiamo a elencare gli ultimi aggiornamenti a riguardo dando un’occhiata alle più ...

Poste Bolzano. Nuove Assunzioni per il recapito : trattative su orari di lavoro : Il nuovo modello di gestione del servizio di recapito da parte di Poste Italiane sta creando diverse discussioni anche in

Assunzioni Poste Italiane febbraio 2019 : consulenti a tempo indeterminato : Assunzioni Poste Italiane febbraio 2019: consulenti a tempo indeterminato Assunzioni Poste a febbraio Tra le offerte di lavoro disponibili sul mercato spiccano quelle proPoste da Poste Italiane, che sulla sua pagina di recruitment cerca personale da assumere. I profili professionali cercati? Si tratta per lo più di consulenti finanziari da assumere con contratto a tempo indeterminato, ma anche apprendistato formativo per i più giovani. Per ...

Assunzioni Poste Italiane febbraio 2019 : domanda postini scaduta : Assunzioni Poste Italiane febbraio 2019: domanda postini scaduta Assunzioni Poste Italiane a febbraio 2019 Poste Italiane inaugura una nuova, massiccia, campagna di Assunzioni; l’azienda offre un contratto di lavoro a tempo determinato per colmare le esigenze della stagione primaverile. Poste Italiane: piano da 8mila posti Qualcuno ha già parlato di maxi-recruiting; in effetti, il piano Assunzioni di Poste in questione riguarda 8mila posti da ...

Assunzioni Poste Italiane a gennaio 2019 : nuovi postini - come candidarsi : Assunzioni Poste Italiane a gennaio 2019: nuovi postini, come candidarsi Posti e Assunzioni Poste Italiane a gennaio Continua la massiccia campagna di Assunzioni di Poste Italiane che va avanti da mesi. Nella nuova tornata l’azienda di servizi cerca portalettere da inserire nel proprio organico con contratti a tempo determinato per esigenze legate a copertura di personale assente oppure per fare fronte a picchi di lavoro stagionale. La ...

Assunzioni Poste Italiane in tutta Italia : domanda e requisiti per le selezioni : Nuove Assunzioni in Poste Italiane per il 2019. L’azienda ha attivato un maxi recruiting per nuove figure da inquadrare come postini con contratto a tempo determinato, anche questa volta per esigenze di personale aggiuntivo previsto per i prossimi mesi. Le nuove Assunzioni interesseranno, in particolar modo, la prossima stagione primaverile, durante la quale sono previsti picchi di lavoro e, in parallelo, esigenze di maggiore personale atto a ...