Ascolti Tv 9 marzo 2019 | in 5 milioni e mezzo applaudono Maria De Filippi

Ascolti TV | Sabato 9 marzo 2019. In 5.5 mln per C’è Posta (29%). Soliti Ignoti a 3 - 8 mln (17.7%) : C'è Posta Per Te Nella serata di ieri, Sabato 9 marzo 2019, su Rai1 – dalle 20.42 alle 23.23 – Soliti Ignoti – Special Vip ha conquistato 3.813.000 spettatori pari al 17.7% di share. Su Canale 5 – dalle 21.15 alle 0.20 – C’è Posta per Te ha raccolto davanti al video 5.510.000 spettatori pari al 29% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato 1.179.000 spettatori pari al 5.2% di share mentre il doppio ...

Ascolti TV | Venerdì 8 marzo 2019. Il Silenzio dell’Acqua parte dal 15.3% - Sanremo Young 15% : Il Silenzio dell'Acqua - Giorgio Pasotti Su Rai1 Sanremo Young ha conquistato 3.076.000 spettatori pari al 15% di share. Su Canale 5 la prima puntata Il Silenzio dell’Acqua ha raccolto davanti al video 3.364.000 spettatori pari al 15.3% di share. Su Rai2 NCIS ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Tata Matilda e il Grande Botto ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 7 Minuti ha raccolto ...

Ascolti TV | Giovedì 7 marzo 2019. Che Dio Ci Aiuti (22.2%) doppia il Milionario (11.3%). Del Debbio riparte dal 5.2%. Sortino 2.9% - Formigli 5.7% : Che Dio Ci Aiuti Nella serata di ieri, Giovedì 7 marzo 2019, su Rai1 la quinta stagione della fiction Che Dio Ci Aiuti ha conquistato 5.122.000 spettatori pari al 22.2% di share. Su Canale 5 Chi Vuol Essere Milionario? ha raccolto davanti al vide 2.211.000 spettatori pari all’11.3% di share. Su Rai2 Popolo Sovrano ha interessato 600.000 spettatori pari al 2.9% di share. Su Italia 1 Fast and Furious 5 ha intrattenuto 1.361.000 spettatori ...

