macitynet

(Di domenica 10 marzo 2019)è una delle aziende che investe di più al mondo in. Soloha investito nel settore 50di, un cambiamento di rotta rispetto al passato ...

Pechiarit : Apple ha speso negli ultimi cinque anni 50 miliardi di dollari in ricerca e sviluppo - mnotarianni : Apple ha speso negli ultimi cinque anni 50 miliardi di dollari in ricerca e sviluppo - Milo20i : RT @macitynet: Apple ha speso negli ultimi cinque anni 50 miliardi di dollari in ricerca e sviluppo -