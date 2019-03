ANTONELLO VENDITTI Live al Palalottomatica | la domanda che unisce alla sua musica

ANTONELLO VENDITTI choc : 'Ho rischiato di morire soffocato - salvato dalla manovra di Heimlich' : Antonello Venditti ieri ha compiuto 70 anni ed ha festeggiato con un doppio concerto di ieri sera al Palazzo dello Sport dell'Eur, a Roma . Il cantautore romano, come da lui stesso raccontato, ha però ...

ANTONELLO VENDITTI : “Stavo per morire - salvato con la manovra di Heimlich” : “Ieri sera stavo per morire, un pezzo di carne non scendeva giù e il nostro maestro delle luci Max Tommasino mi ha salvato con la manovra di Heimlich. Ora ho dolore al costato ma sono felice di essere qui con voi“: lo ha dichiarato Antonello Venditti, che ieri ha compiuto 70 anni, in riferimento alla disavventura avvenuta nel corso del doppio concerto di ieri sera al Palazzo dello Sport dell’Eur, a Roma. All’esibizione ...

ANTONELLO VENDITTI a Roma confessa : “Ho rischiato di morire”; Zucchero - Ultimo e Briga ospiti di Sotto il segno dei pesci : Antonello Venditti a Roma confessa al suo pubblico di aver rischiato la vita. Al Palazzo dello sport nella serata di ieri per il primo dei due concerti attesi nella capitale per lo spettacolo Sotto il segno dei pesci, ha iniziato lo show raccontando una spiacevole situazione vissuta la sera prima. "Ho rischiato di morire soffocato, salvato con la manovra di Heimlich. Imparate la tecnica, può salvare vite" sono le parole di Venditti che ...

Paura per ANTONELLO VENDITTI : 'Ieri ho rischiato di morire' : L'8 marzo Antonello Venditti ha festeggiato i suoi 70 anni e la festa della donna con un concerto al Palazzo dello Sport dell'Eur, a Roma. Ma, per sua stessa ammissione, ha "rischiato non esserci". È stato proprio il cantautore romano a raccontare il perché al pubblico dello show: "Ieri sera stavo per morire, un ...

Paura per ANTONELLO VENDITTI : "Ieri ho rischiato di morire" : L'8 marzo Antonello Venditti ha festeggiato i suoi 70 anni e la festa della donna con un concerto al Palazzo dello Sport dell'Eur, a Roma. Ma, per sua stessa ammissione, ha "rischiato non esserci".È stato proprio il cantautore romano a raccontare il perché al pubblico dello show: "Ieri sera stavo per morire, un pezzo di carne non scendeva giù e il nostro maestro delle luci Max Tommasino mi ha salvato con la manovra di ...

ANTONELLO VENDITTI al concerto del PalaEur svela : “Ho rischiato di morire soffocato - salvato con la manovra di Heimlich” : Un doppio concerto per festeggiare i suoi 70 anni e la festa della donna, ma con una confessione inaspettata: “Ho rischiato di non esserci”. Così Antonello Venditti, come riporta Repubblica, giovedì sera ha aperto l’evento speciale al Palazzo dello Sport dell’Eur a Roma, raccontando al pubblico un episodio capitatogli la sera precedente: “Ieri sera stavo per morire, un pezzo di carne non scendeva giù e il nostro ...

ANTONELLO VENDITTI - "ho rischiato di morire - salvato con la manovra di Heimlich" : Ieri splendido 70enne, Antonello Venditti ha seriamente rischiato di non arrivare a spengere le candeline sulla torta. Il cantautore romano, come vuole tradizione in concerto la sera dell'8 marzo, ha infatti rivelato dal palco del Palalottomatica di aver sfiorato la morte, la vigilia del proprio compleanno. prosegui la letturaAntonello Venditti, "ho rischiato di morire, salvato con la manovra di Heimlich" pubblicato su Gossipblog.it 09 ...

ANTONELLO VENDITTI ha rischiato di morire. Tutta colpa di un boccone di traverso : Il live al Palazzo dello Sport dell'Eur ha visto come ospiti anche Zucchero, Ultimo e Briga. Sul palco è salita anche Symo , che ha aperto il concerto con la meravigliosa 'Sora Rosa', il primo brano ...

ANTONELLO VENDITTI choc al concerto : "Ieri sera ho rischiato di morire" : Durante il concerto tenuto al palazzo dello sport di Roma, il cantante ha spiegato: "Un pezzo di carne non scendeva giù, a...

ANTONELLO VENDITTI al concerto di Roma 'Ieri ho rischiato di morire - salvato con la manovra di Heimlich' : Venditti festeggia i suoi 70 anni e la festa della donna con un doppio concerto al Palazzo dello Sport dell'Eur, a Roma, 'ma ho rischiato non esserci'. È stato lo stesso cantautore a raccontarlo al ...

ANTONELLO VENDITTI - la verità su Matteo Salvini : 'Non sono leghista - ma lui...'. Sinistri massacrati ancora : Oggi Antonello Venditti compie 70 anni , ma è già da qualche giorno che si parla di lui dopo l'intervista rilasciata a Vanity Fair in cui ha ammesso di simpatizzare per Matteo Salvini, soprattutto per ...

ANTONELLO VENDITTI - la verità su Matteo Salvini : "Non sono leghista - ma lui...". Sinistri massacrati ancora : Oggi Antonello Venditti compie 70 anni, ma è già da qualche giorno che si parla di lui dopo l’intervista rilasciata a Vanity Fair in cui ha ammesso di simpatizzare per Matteo Salvini, soprattutto per la sua capacità di cogliere le istanze della nazione in questo momento. Oggi il cantante ha risposto

ANTONELLO VENDITTI ha 70 anni : E qui ci sono le sue tredici migliori canzoni secondo il direttore del Post, per non cantare soltanto "Roma capoccia" tutto il giorno

ANTONELLO VENDITTI compie 70 anni : venti canzoni straordinarie. : Antonello Venditti compie oggi 70 anni, in questo stesso giorno, nel 1978, 41 anni fa, usciva Sotto il segno dei pesci, il disco che avrebbe cambiato le sorti della sua intera carriera. Dagli esordi ...