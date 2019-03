Anticipazioni Una Vita | trame puntate spagnole | antipatie inaspettate

Il Segreto Anticipazioni 10 marzo 2019 : Antolina manda una letta a Isaac : Isaac ha lasciato Antolina dicendole di non amarla e di non volerla sposare. La ragazza è disperata e gli manda un preoccupante messaggio.

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Casilda scopre di essere una Hidalgo! : Ad Acacias arriverà Maria, madre di Casilda, la donna rivelerà alla figlia di essere la figlia segreta di Maximiliano.

Una Vita Anticipazioni 10 marzo 2019 : Felipe coinvolto in un terribile incidente : Felipe viene travolto da un cavallo imbizzarrito ed è in gravi condizioni. Intanto Maria Luisa pensa che Victor non possa avere chance contro Arturo e si sente in colpa.

Anticipazioni Uomini e donne : Manuel è una vecchia conoscenza della Cavaglià : Giulia Cavaglià è la nuova tronista di Uomini e donne, come i fan hanno potuto vedere nella puntata del Trono Classico trasmessa ieri 8 marzo su Canale 5. Dopo la delusione per la mancata scelta di Lorenzo Riccardi, che le ha preferito Claudia Dionigi, la modella torinese è tornata in studio per confrontarsi con il "Cobra" e successivamente ha portato un pensierino a Maria De Filippi e Raffaella Mennoia. È stato in tale circostanza che le è ...

UNA VITA Anticipazioni : cosa succede entro FINE MARZO 2019? : Le vicende ambientate nel famoso quartiere di Acacias intratterranno i telespettatori italiani di Una VITA anche a FINE MARZO 2019; scopriamo insieme tutto quello che succederà grazie al nostro post che ricapitola tutte le anticipazioni principali della telenovela… Samuel decide di salvare la VITA a Diego Dopo aver appreso che il fratello Diego (Ruben De Eguia) ha contratto una pericolosa intossicazione da mercurio, Samuel (Juan Gareda) tenterà ...

Una Vita Anticipazioni spagnole : Luisa e Victor si sposano - arrivano Inigo e Flora : Nel famoso quartiere di Acacias in cui è ambientata la soap opera spagnola "Una Vita" si celebrerà un matrimonio tanto atteso: quello di Victor Seler e Maria Luisa Palacios. I due giovani fidanzati hanno aspettato da tanto questo momento e finalmente diventeranno consorti davanti agli occhi di tutti. Inoltre, dopo la fuga di Elvira e Simon e dopo le morti di Olga ed Adela, partiranno purtroppo altri due personaggi e arriveranno delle new entry ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di domenica 10 marzo 2019 : anticipazioni puntata 659 e 660 di Una VITA di domenica 10 marzo 2019: Il dottor Quiles si rende conto che Diego sta male e di conseguenza consiglia a Ursula di farlo visitare da uno specialista. Felipe è stato travolto da un cavallo imbizzarrito, ora ha una gamba fratturata e una forte commozione cerebrale. Celia ha paura di perderlo per sempre e, rovistando tra gli effetti personali dell’avvocato, trova il biglietto di minaccia che gli ...

Una Vita Anticipazioni 8 marzo 2019 : Diego è molto malato : Diego confessa al padre di essere gravemente malato e di essere preoccupato per la sua Vita. Blanca mette in guardia Olga dall'Alday, convinta che il ragazzo la stia solo usando.

Anticipazioni Un posto al sole - 11-15 marzo : una tragedia annunciata : Un posto al sole, trame prossima settimana: un aspro confronto Il successo di Un posto al sole è inarrestabile. La soap di Raitre è seguita da una media di circa due milioni di telespettatori a puntata. Le Anticipazioni di Un posto al sole della prossima settimana svelano che Manlio cercherà di uccidere Giulia. Niko teme che per Susanna occuparsi del caso del padre sia un carico troppo pesante. Adele cerca di riprendere in mano la sua vita ma ...

Anticipazioni Una Vita : Samuel minaccia Blanca e Diego di ucciderli : Le trame della soap opera iberica “Una Vita” continuano a stupire con numerosi colpi di scena. Nei prossimi episodi italiani, Samuel Alday e Ursula Dicenta si alleeranno contro Blanca e Diego. La sorella di Olga e il secondogenito di Jaime non riusciranno a vivere il loro amore dopo aver deciso di darsi alla fuga. Le Anticipazioni rivelano che Leonor Hidalgo farà il possibile per risolvere la situazione quando apprenderà che il figlio maggiore ...

Anticipazioni Uomini e donne : dopo il confronto Dal Corso chiede una seconda possibilità a Teresa : Il trono di Teresa Langella a Uomini e donne si è ufficialmente concluso con la puntata serale della scelta, trasmessa su Canale 5 lo sCorso 15 febbraio. In tale occasione, Andrea Dal Corso ha rifiutato di accettare la proposta della tronista e con il suo 'no' ha dato inizio a una serie di polemiche che ancora oggi stentano a placarsi. Il fatto che lui abbia evitato di spiegare le ragioni della sua decisione non è andato giù al pubblico del ...