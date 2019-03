Annunciato Giorgio Napolitano morto il 10 marzo | ma è una bufala la presunta ANSA

optimaitalia

(Di domenica 10 marzo 2019)Sta circolando in queste ore una nuovache ci parla di. Si tratta di una fake news nata da alcuni siti pochi noti al pubblico che al momento non trova ulteriori riscontri. Il fenomeno, purtroppo, si sta verificando sempre più spesso, alimentato anche dal pubblico che, in questi casi, si rivela frequentemente superficiale. Evitare di approfondire prima di rilanciare sui social questi allarmi inutili, infatti, garantisce la sopravvivenza a post che diversamente si spegnerebbero immediatamente. La natura falsa di questa notizia è stata confermata anche dal team di bufale.net poco fa.Insomma, al momento della pubblicazione possiamo affermare che, per fortuna, non ci siano gli estremi per parlare di. Tutte le fonti ufficiali che gravitano attorno all'ex Presidente della Repubblica, infatti, non menzionano in alcun modo presunti ...

