Angela Finocchiaro sarà in scena in doppia replica venerdì 15 e sabato 16 marzo | ore 21

liveune.venezia

(Di domenica 10 marzo 2019) ... superando trabocchetti e prove di coraggio, con il pericolo incombente di un Minotauro affamato di carne umana,viene costretta a svelare ansie, paure, ipocrisie che sono sue come del mondo ...

comunevenezia : RT @TeatroToniolo: #IoSonoComico Un’eroina pasticciona e anticonvenzionale che parte per un viaggio, si perde, tentenna ma poi combatte fin… - cultve : RT @TeatroToniolo: #IoSonoComico Un’eroina pasticciona e anticonvenzionale che parte per un viaggio, si perde, tentenna ma poi combatte fin… - TeatroToniolo : #IoSonoComico Un’eroina pasticciona e anticonvenzionale che parte per un viaggio, si perde, tentenna ma poi combatt… -