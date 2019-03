Andrea Dovizioso MotoGP GP Qatar 2019 | “Battere Marquez nel corpo a corpo dà gusto

oasport

(Di domenica 10 marzo 2019)ha vinto il GP del, prima tappa del Mondiale. Il pilota della Ducati si è esaltato a Losail e ha incominciato al meglio la stagione, la rincorsa verso il titolo iridato parte con un trionfo fantastico nel deserto al termine di una gara di assoluto spessore: il forlivese ha condotto la prova per larghi tratti, nel finale ha lasciato passare Marce poi lo ha battuto in un duello da brividi come era già successo dodici mesi fa.ha raccontato la sua apoteosi ai microfoni di Sky Sport: “Ho fatto apposta a fare passarenel finale? Purtroppo ho sbagliato: non ho scalato bene, la marcia non è entrata bene e ho fatto un disastro. Ma quello è stato positivo perché mi ha fatto capire come stava lui e ho capito che di gomme era messo male, non aveva grip e questo mi ha dato un’extra motivazione: devo passarlo subito e ...

