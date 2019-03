Andrea Damante | compleanno senza Giulia De Lellis | ma i fan non demordono

Andrea Damante - con Giulia De Lellis “è destino” : il gesto del deejay : Andrea Damante, “è destino” il ritorno con Giulia De Lellis: il gesto del deejay veronese per l’ex, fan sopresi I fan continuano a sperare nel grande ritorno in love di Andrea Damante e Giulia De Lellis. E, forse, il loro desiderio potrebbe presto trovare un risvolto positivo. Nei giorni scorsi a riaccendere il gossip sul […] L'articolo Andrea Damante, con Giulia De Lellis “è destino”: il gesto del deejay ...

Emanuele Mauti svela i tradimenti di Andrea Damante e di Giulia De Lellis : Nelle ultime settimane, abbiamo assistito ad una serie di scontri che hanno coinvolto alcuni protagonisti di Uomini e Donne. Ci riferiamo a: Giulia De Lellis , Andrea Damante , Rosa Perrotta e Pietro ...

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme : arriva la conferma : La rottura tra Andrea Damante e Giulia De Lellis è stata una di quelle che resterà nella storia di ”Uomini e Donne”. Dopo due anni di fidanzamento, la coppia aveva deciso di prendere strade diverse (salvo un riavvicinamento quest’estate ripresa dai paparazzi) e dei due, almeno nel mondo del gossip, non si era più parlato. La coppia si era conosciuta nello studio della trasmissione Uomini e Donne. Il dj aveva infatti vestito i ...

Pietro Tartaglione vs Giulia De Lellis e Andrea Damante : è bufera sui social : Nelle ultime 36 ore si è alzato un vero e proprio polverone fra alcuni protagonisti di Uomini e Donne appartenenti al passato. La vicenda prende il via mercoledì mattina, 6 marzo, quando Pietro Tartaglione posta un messaggio polemico sulle sue Instagram Stories contro coloro che si fidanzano solo per fare le copertine.Il messaggio è giunto quasi in concomitanza con la notizia che ha scosso le bimbe riguardo alla fine della relazione di ...

Andrea Damante ha tradito Giulia De Lellis?/ Foto - Emanuele Mauti svela nuovi indizi : Andrea Damante ha tradito Giulia De Lellies? Emanuele Mauti, ex fidanzato di Sonia Lorenzini, pubblica delle storie su Instagram e semina indizi.

Giulia De Lellis e Andrea Damante Sono Tornati Insieme! Le Prove! : Giulia De Lellis e Andrea Damante Sono Tornati insieme? Sembra proprio di si. Troppi indizi stanno circolando in queste ore. Ulteriori prove le fornisce una nota rivista di gossip! La storia d’amore tra Giulia De Lellis e Irama è ormai giunta al capolinea. I diretti interessati hanno ufficializzato la fine della breve ma intensa relazione, nata, chissà perchè, in occasione della partecipazione del cantante al Festival di Sanremo, e ...

Andrea Damante smascherato da Pietro - pubblicato lo screen della chat : 'Sei una che..a' : Prosegue lo scontro a distanza tra Pietro Tartaglione e Andrea Damante, entrambi protagonisti di Uomini e donne. Il tutto è nato dopo che Giulia De Lellis ha attaccato pubblicamente Pietro sulla sua pagina Instagram, con un commento al vetriolo che ha scatenato una reazione a catena, fino ad arrivare alla dura presa di posizione da parte di Damante, il quale ha inviato un messaggio privato su WhatsApp a Pietro, comprendente anche insulti. Pietro ...

Giulia De Lellis - incontro notturno con l’ex Andrea Damante dopo l’addio a Irama : Con un post dal suo account instagram Irama ha ufficializzato la fine della sua relazione con Giulia De Lellis. Il vincitore di “Amici” e partecipante all’ultima edizione di Sanremo è stato chiaro: “La mia storia con Giulia si è conclusa tempo fa e di comune accordo – ha scritto sul social – siamo in buoni rapporti e ci vogliamo bene, ma abbiamo capito che non possiamo proseguire insieme”. Giulia però sembra non disperarsi troppo per ...

U&D - Pietro da dell'omofobo ad Andrea Damante e dice : 'E' tornato con la De Lellis' : Pietro Tartaglione è un vero e proprio fiume in piena e questo pomeriggio ha sparato a zero non soltanto contro Giulia De Lellis, che lo ha attaccato pubblicamente postando un commento al vetriolo sulla sua pagina Instagram, ma anche contro Andrea Damante. Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che Pietro ha ammesso che dopo la lite social con Giulia, ha ricevuto dei messaggi privati da parte dell'ex tronista veronese, il quale lo avrebbe ...

Corteggiatori Uomini e Donne : Tartaglione furioso con Andrea Damante : Andrea Damante ha minacciato Pietro Tartaglione di Uomini e Donne? Lo sfogo Pare davvero che il post scritto su instagram alcune ore fa dal compagno della Perrotta abbia fatto andare su tutte le furie non solo Giulia De Lellis, ma anche Andrea Damante. Cos’è successo? In pratica l’ex corteggiatore di Uomini e Donne è tornato a parlare sul social fotografico, scagliandosi duramente contro l’ex (?) fidanzato della De Lellis, reo ...

Pietro Tartaglione su IG : 'Ho ricevuto minacce e insulti dal signor Andrea Damante' : Non accenna a placarsi la polemica che è nata nella giornata di ieri tra Giulia De Lellis e Pietro Tartaglione; dopo aver battibeccato a distanza tra loro, i due protagonisti del gossip delle ultime ore hanno iniziato a tirare in ballo altre persone in questa storia. L'ex corteggiatore di Uomini e Donne, in particolare, ha pubblicato una Stories su Instagram nella quale sostiene di essere stato minacciato ed insultato da Andrea Damante dopo la ...

Giulia De Lellis - incontro segreto con Andrea Damante : Anche da separati “funzioniamo tantissimo”, aveva dichiarato lui in un’intervista, ma da fidanzati erano una vera bomba: perché non riprovarci (magari per amore e non per Soldi, come canta Mahmood?). Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono rivisti, con buona pace di Irama, che oramai dopo insistenti rumors appartiene ufficialmente al passato della giovane influencer. Dopo presentazioni in famiglia e dediche d’amore la ...

Andrea Damante nello stesso albergo di Giulia in piena notte : foto pubblicate su Chi : Cosa ci faceva Andrea Damante nello stesso albergo dove soggiornava Giulia De Lellis durante la Fashion Week milanese? È questa la domanda che si stanno facendo gli appassionati di gossip da quando 'Chi' ha pubblicato le foto che i paparazzi sono riusciti a rubare qualche notte fa. Nelle immagini si vede il dj che entra nell'hotel nel quale la sua ex fidanzata ha soggiornato per alcuni giorni. Stando al racconto che fa la rivista di gossip, ...