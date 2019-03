Ancora haters contro Emma Marrone per la cover di Shallow di Lady Gaga in duetto con

optimaitalia

(Di domenica 10 marzo 2019)una volta gli odiatori seriali della cantante salentina non rinunciano a palesarsi sui suoi canali social, ma stavolta glinon si sono mossi per questioni politiche, come avvenuto di recente dopo il suo appello ai "porti aperti" e all'accoglienza dal palco del suo Essere Qui Tour - Exit Edition.Stavolta glisi sono scagliatila cantante per ladidie Bradley Cooper che ha realizzato incon Antonino Spadaccino lo scorso dicembre, in occasione di un evento di Billboard Music Italia. Un video datato dunque, che è tornato all'attenzione del pubblico perché condiviso dalla stessa cantante su Instagram per fare gli auguri all'amico fraterno con cui ha duettato.Ma il rilancio di questo video che doveva servire solo ad accompagnare gli auguri di compleanno a Spadaccino, ha attirato un bel po' di critiche, ...

OptiMagazine : Ancora haters contro @MarroneEmma per la cover di #Shallow di @LadyGaga in duetto con @antoninomusic (video)… - FabrizioBassan3 : RT @Silvia31165: Insultata, dileggiata e data in pasto a centinaia di haters, eppure... Eppure @lauraboldrini dimostra ancora una volta, se… - 66robertoff : RT @Silvia31165: Insultata, dileggiata e data in pasto a centinaia di haters, eppure... Eppure @lauraboldrini dimostra ancora una volta, se… -