Amore Criminale – Seconda puntata del 10 marzo 2019 – Veronica Pivetti racconta la

unduetre

(Di domenica 10 marzo 2019) La battaglia contro la violenza sulle donne continua, anche in televisione. E’ dal 2007, infatti, chestorie di donne brutalmente uccise da compagni o familiari., a cui dalla prima messa in onda è associata una Campagna di denuncia contro la violenza sulle donne, è giunto al decimo anno di programmazione …L'articolodel 10la tragica vicenda di Federica.

hurricanesgal : RT @imaginaervum: Enrico Dal Buono su Rolling Stone scrive queste frasi spaventose in cui giustifica ogni atteggiamento violento e criminal… - AngelTasmin : RT @MatildeDErrico: Ciao Anna. Ti ricordo così, in studio ad Amore Criminale. Fai buon viaggio amica mia ?? - IosonoScala : RT @MatildeDErrico: Ciao Anna. Ti ricordo così, in studio ad Amore Criminale. Fai buon viaggio amica mia ?? -