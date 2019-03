Amore Criminale – Seconda puntata del 10 marzo 2019 – Veronica Pivetti racconta la

Amore Criminale : la storia di Federica Mangiapelo - affogata dal fidanzato perché non voleva spogliarsi : Le tenne la testa sotto l'acqua finché non smise di respirare: è agghiacciante il racconto del femminicidio di Federica Mangiapelo , la sedicenne il cui corpo senza vita è affiorato dal lago di Bracciano nel novembre del 2012. Federica fu spinta sott'acqua dal fidanzato Marco Di Muro, 23 anni, barista. La sua 'colpa' era quella di aver rifiutato di spogliarsi 'disobbedendo' alle voglie di lui. Quello di Federica Mangiapelo , ‘la ragazza del ...

La battaglia contro la violenza sulle donne continua, anche in televisione. E' dal 2007, infatti, che Amore Criminale racconta storie di donne brutalmente uccise da compagni o familiari. Amore Criminale , a cui dalla prima messa in onda è associata una Campagna di denuncia contro la violenza sulle donne, è giunto al decimo anno di programmazione

Amore Criminale : la storia di Mariarca Mennella - uccisa nel sonno dall’ex con 5 coltellate : 'Amore Criminale' torna in onda domenica 3 marzo (alle 21:20) su Rai Tre con il caso di Maria Archetta Mennella (Mariarca). La giovane mamma di Torre del Greco è stata uccisa nel sonno con cinque coltellate dal suo ex marito, il pizzaiolo Antonio Ascione. L'uomo non accettava che Mariarca si fosse rifatta una vita lontano da lui e avesse un nuovo Amore.Continua a leggere