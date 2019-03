Amadeus Video | ' Sanremo? Nella vita tutto può essere' | Che tempo che fa

I Miei Vinili - Amadeus ospite del 28 febbraio 2019 (Video anteprima Blogo) : Ci saranno numerosi aneddoti legati alla musica, nella puntata di questa sera, 28 febbraio 2019 , de I Miei Vinili , il programma condotto da Riccardo Rossi in onda alle 23:00 su Raitre. ospite dello studio, la cui scenografia di Luca Merlini ricorda uno storico negozio di Vinili di Roma in cui Rossi ha lavorato quando aveva diciotto anni, sarà infatti Amadeus , noto per il suo passato di disc jockey e conduttore radiofonico. Amadeus proporrà ...

Ora o mai più - il video con cui Amadeus sputt*** Marcella Bella : furibonda lite - gelo su Rai 1 : Ancora una puntata tormentata per Marcella Bella ad Ora o mai più, il programma condotto da Amadeus il sabato sera su Rai 1. La Bella si è nuovamente scontrata in modo aspro con Toto Cutugno, Orietta Berti e Red Canzian. Ma soprattutto ha perso le staffe quando Amadeus ha mandato in onda un filmato

“Ornella - ma cosa dici?”. Gaffe della Vanoni a ‘Ora o mai più’. Amadeus senza parole. Imbarazzo totale : il video : Momenti di potente Imbarazzo per Amadeus durante la prima puntata di “Ora o mai più”, il nuovo format di Rai1 con tante celebrità della musica italiana, andato in onda lo scorso sabato 19 gennaio, in prima serata. Il conduttore ha accolto con grande affetto Ornella Vanoni, per la prima volta in trasmissione, ma la reazione della cantante è stata spiazzante. “Io voglio salutare Ornella Vanoni che per la prima volta è in una mia ...