Allarme nei cieli italiani, aereo non risponde, scatta lo scramble: decollo immediato per due caccia

(Di domenica 10 marzo 2019) Due cacciadell'Aeronautica Militare sono decollati, ieri notte poco dopo le 23:30, per intercettare un velivolo di nazionalità polacca. Il, avvenuto rapidamente dalla base aerea di Grosseto, sede del 4ø Stormo, si è reso necessario dopo che l'civile ATR-42, in volo sul territorio italiano sulla rotta Skopje-Lipsia, aveva interrotto le comunicazioni con gli Enti del controllo del traffico. Gli Eurofighter hanno intercettato velocemente il velivolo sul mare Adriatico e, come previsto dalle procedure, hanno verificato la situazione dell'aeromobile e si sono accertati che l'equipaggio avesse ripristinato i contatti radio con gli enti del traffico. I due velivoli sono poi rientrati alla base per riprendere il servizio di prontezza.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...