huffingtonpost

(Di domenica 10 marzo 2019) "Quella diè una candidatura surreale. Averla riproposta per la quinta volta, nonostante tutti dentro e fuori l'sanno bene che il presidente in carica non è più in grado, per le sue condizioni di salute, di assolvere un nuovo mandato, è un sintomo di debolezza piuttosto che di tracotanza da parte del clan che continua a sostenerlo. Potranno riprovare con i brogli, ma non riusciranno a fermare una protesta popolare che guarda al futuro e che chiede un cambiamento radicale in nome del pluralismo e della giustizia sociale. Una cosa è certa: sono finiti questi regimi decennali, ventennali. È". A sostenerlo, in questa intervista concessa ad HuffPost è una delle personalità politiche più autorevoli e conosciute dell': Ali, 74 anni, ex premier, già candidato alle elezioni ...

MariaCabadas : RT @HuffPostItalia: Ali Benflis: 'Per Bouteflika è finita. L'Algeria vuole voltare pagina' - HuffPostItalia : Ali Benflis: 'Per Bouteflika è finita. L'Algeria vuole voltare pagina' - AretimPolitics : RT @petro_francesco: #Algeria ????Riunione opposizioni oggi. Grossa presenza dell'islam politico - Ali Benflis ex premier del partito Talaie… -