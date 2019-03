Ai 5 stelle non resta che sperare nel fantasma di Totò | di Fulvio Abbate

Ai 5 stelle non resta che sperare nel fantasma di Totò : Improvvisamente, laggiù, sotto il Vesuvio, in fondo all'ideale tunnel del tribolato presente, tornò a mostrarsi, apparire, a far mostra di sé il fantasma di Totò. Visto il luogo, spettro poco casuale, ectoplasma del principe Antonio de Curtis rimasto intatto nella memoria dei concittadini. In quattordici, a Napoli, affermano, convinti, di averlo incrociato, alcuni di essersi perfino intrattenuti con lui. Così ...

I Retroscena di Blogo : Ballando con le stelle 2019 ed il cast vero (non ancora chiuso) : Le indiscrezioni rispetto al cast della prossima edizione di Ballando con le stelle fioccano giorno dopo giorno. Non sempre però i fiocchi quando cadono a terra rimangono tali e spesso e volentieri si trasformano in anonime gocce di pioggia, che poi si confondo sul suolo, senza lasciare nulla di magico, come invece la neve lascia, donando un candido mantello a tutto ciò che va a ricoprire. ...

Tav - Luigi Di Maio rassicura i 5stelle : “Non metto in discussione il no all’opera” : Il vicepremier Luigi Di Maio, intervenuto a Montecitorio all'assemblea dei gruppi parlamentari, si è rivolto ai deputati e senatori pentastellati, insieme al ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli: "Non sono disposto a mettere in discussione il "No" alla Tav".Continua a leggere

Suor Cristina concorrente a Ballando con le stelle : 'Non credo che potrò ballare con un uomo' : ... spiegando perchè la giovane Suora è stata voluta come concorrente della trasmissione: 'Lei è una testimonianza vivente di come la fede possa aprire il cuore verso il mondo e dare una forza, un'...

Ballando con le stelle - Antonio Razzi concorrente : “Vado per divertirmi. Dei soldi non mi frega. Quando ero parlamentare usavo la carta e spendevo finché c’era liquidità” : Quando i politici sognano di fare le soubrette, finiscono a Ballando con le Stelle. È questo il caso dell’ex ministro e deputato Nunzia De Girolamo e dell’ex senatore Antonio Razzi, entrambi prossimi concorrenti dello show danzereccio di Milly Carlucci. Ancora manca l’ufficialità, che arriverà entro giovedì 14 marzo, ma ormai sembra fatta. “Mi ha cercato lo staff di Milly Carlucci, voleva sondare la mia disponibilità”, racconta ...

La lealtà costa un maxi-strappo ai 5 stelle. Passa la legittima difesa - l'ala sinistra M5S non vota : "Graaande Molteni". Davide Tripiedi si affaccia nel cortile della Camera dove i deputati della Lega si prestano a foto con cartelli che recitano "La difesa è sempre legittima". Il deputato 5 stelle sorride, scherza con il sottosegretario leghista, uno dei padri della legge fortemente voluta da Matteo Salvini. È uno dei 25 onorevoli del Movimento che non hanno partecipato al voto ("Non ho fatto in tempo – dirà poco dopo ...

Ballando con le stelle cast - Suor Cristina : “Credo che non potrò…” : Suor Cristina nel cast di Ballando con le stelle La quattordicesima edizione del talent show vip Ballando con le stelle inizierà ufficialmente Sabato 30 Marzo su Rai Uno. E dopo l’annuncio che nel cast ci saranno i politici Antonio Razzi e Nunzia De Girolamo, ecco svelato il terzo vip che ha deciso di partecipare al programma condotto da Milly Carlucci. Chi è? La vincitrice della seconda edizione di The Voice, Suor Cristina. E’ stata ...

Città più sicure (che però non piacciono a Pd e 5 stelle) : Qualcosa sta cambiando nelle nostre Città. Qualcosa che ha che fare con l'ordine pubblico e la sicurezza. Si fa largo uno strumento che soppianta le multe nel garantire il rispetto delle regole. Contravvenzioni e verbali vengono emessi lo stesso, anche se i vigili sanno che nel 90 per cento dei casi le penali non saranno pagate perché di soldi, i sanzionati, non ne hanno. Ma assieme alle multe cominciano a piovere i mini Daspo, cioè gli ordini ...

Rimborsopoli - Sarti : “Dimettermi? Non c’è motivo. E non lascio Movimento Cinquestelle” : Alla riunione della commissione Giustizia della Camera per eleggere il nuovo presidente (Francesca Businarolo), ha partecipato anche Giulia Sarti del M5s, che si è dimessa dallo stesso ruolo il 26 febbraio scorso auto-sospendendosi dal Movimento, perché coinvolta in un’inchiesta sui rimborsi. Da allora, non si è vista a Montecitorio né ha risposto ...

TAV - tensione nel Governo : non c'è accordo Lega-5stelle : Oggi c'è stata la prima riunione politica, abbiamo iniziato l'analisi costi-benefici. Domani sera alle 8,30, riunione con i tecnici a oltranza, una scelta potrebbe arrivare entro venerdì", , 8 marzo, ...

"Non venite tutti il 6 marzo". Macchina del reddito pronta - Poste è tranquilla - sindacato meno - ma per i 5 stelle è tempo di stringere : I prefetti di molte città hanno tenuto anche nelle ultime ore riunioni operative per essere pronti a gestire l'eventuale sovraffollamento. Negli oltre 12mila uffici postali si consiglia da giorni di seguire la suddivisione indicata agli sportelli, seguendo la lettera del proprio cognome, per evitare di restare imbottigliati nelle file. Nei Caf, altro punto di approdo, il messaggio è quello lanciato dal presidente della Consulta che ...

Ballando con le stelle - clamoroso 'scippo' di Milly Carlucci a Massimo Giletti : chi arriva da Non è l'Arena : Una voce davvero impensabile su Nunzia De Girolamo , ex parlamentare di Forza Italia e oggi in forza a Non è l'Arena di Massimo Giletti su La7 come opinionista. Una voce 'televisiva' davvero clamorosa:...