Aeroporto Catania | movimenti aerei ridotti causa lavori da lunedì 11 marzo per dieci

Nebbia a Palermo : voli dirottati all' Aeroporto di Catania e di Trapani : A causa della Nebbia , 6 voli sono stati dirottati dall'aeroporto di Palermo allo scalo di Catania e di Trapani . La bassa visibilità ha provocato ritardi nelle partenze e il dirottamento degli aerei in arrivo in altri aeroporti.

Eruzione Etna - Aeroporto di Catania : emissione di cenere - chiusi 2 settori dello spazio aereo : A causa dell’ Eruzione dell’ Etna , “dalle ore 8:30 di oggi mercoledì 20 febbraio, sono chiusi 2 settori dello spazio aereo ” dell’ aeroporto Fontanarossa di Catania : lo spiega la SAC in una nota. “Limitazioni a 4 arrivi ogni ora: possibili ritardi e disagi anche su partenze. Per qualsiasi informazione sui singoli voli rivolgersi a compagnie aeree.” Informazioni sull’operatività generale ...

L' Aeroporto di Comiso sarà controllato da Catania : Qualcosa si muove nello scacchiere degli aeroporti siciliani. La Sac, società di gestione del L'aeroporto di Catania , acquisirà il 65% delle quote di Soaco, competente per L'aeroporto di Comiso , ...

Etna in eruzione - emissione di cenere : Aeroporto Catania a rischio chiusura : Etna in eruzione da stamattina. Al momento non è stato registrato nessun disagio all' aeroporto Fontanarossa di Catania . Unità di crisi nel pomeriggio

All'Aeroporto di Catania in corso i lavori per la fermata RFI : Mese decisivo per il potenziamento della tratta ferroviaria tra Messina e Catania , che porterà benefici anche all' aeroporto di Fontanarossaa , dove già si sta lavorando alla realizzazione della ...