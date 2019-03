Aereo precipitato in Etiopia - ecco chi sono le otto vittime italiane : 'In pochi casi - s otto linea nel suo messaggio di cordoglio - l'archeologo, lo scienziato si era fatto politico con tanta naturalezza, continuando a vedere le cose, la storia e il mondo senza calcoli ...

Le vittime italiane a bordo dell' Aereo precipitato in Etiopia : Il mondo delle ong piange almeno quattro vittime , tra cui Paolo Dieci , presidente di Link 2007, associazione di coordinamento consortile che raggruppa alcune tra le più importanti Organizzazioni non ...

Aereo precipitato - anche due romane tra le vittime : lavoravano per il World Food Programme : Ci sono anche due ragazze romane tra le vittime dell'Ethiopian Airlines precipitato 6 minuti dopo il decollo. Sono Virginia Chimenti, 30 anni, e Maria Pilar Buzzetti, 31, entrambe lavoravano per...

Aereo precipitato in Etiopia : chi sono le tre vittime della ong di Bergamo : I tre componenti della ong bergamasca Africa Tremila morti nell'incidente Aereo sono: il presidente Carlo Spini - 75 anni, originario di Sansepolcro (Arezzo) e residente a Pistoia - sua moglie, infermiera, Gabriella (e non Margherita come scritto in precedenza) Vigiani e il tesoriere della onlus Matteo Ravasio. Alberto Ribolla, capogruppo della Lega al Comune di Bergamo, esprime "profondo sgomento" per la morte "dell'amico e collega ...