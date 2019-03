Aereo Etiopia | Italia Nostra | ' perdita gravissima per la Sicilia e l' archeologia'

Aereo Etiopia : assessore Falcone - 'morte Tusa ci lascia senza parole' : Palermo, 10 mar. (AdnKronos) - "La morte di Sebastiano Tusa ci lascia senza parole. Ho conosciuto una persona dalle grandi qualità umane, prima ancora che studioso di statura internazionale e ottimo assessore, capace di intervenire con una visione di ampio respiro nel campo dei Beni culturali". Lo h

Aereo Etiopia : Rubino (Pd) - 'vicini a famiglia Tusa' : Palermo, 10 mar. (AdnKronos) - "A nome del Partito Democratico della Sicilia esprimo, i più accorati sentimenti di cordoglio per la scomparsa dell’Assessore Regionale ai Beni Culturali ed Archeologo di fama internazionale, Sebastiano Tusa, e di tutte le vittime che hanno perso la vita nel tragico in

Aereo Etiopia : rettore Università Palermo - 'scomparsa Tusa enorme perdita per tutti' : Palermo, 10 mar. (AdnKronos) - L’Università degli Studi di Palermo esprime "il più sentito cordoglio per la scomparsa dell’Assessore Sebastiano Tusa". “Sono rimasto molto scosso nell’apprendere questa notizia tragica, gravissima e inaspettata - commenta il rettore, Fabrizio Micari - Il professor Tus

Aereo Etiopia : Fava - 'da Tusa professionalità straordinaria in gestione beni culturali' : Palermo, 10 mar. (AdnKronos) - "Una notizia drammatica. In pochi mesi abbiamo imparato ad apprezzare la capacità dell’Assessore Tusa di imprimere un taglio di straordinaria professionalità alla gestione dei beni culturali della Sicilia. Un’opera in continuità con il suo infaticabile lavoro di studio

Etiopia. L’archeologo - il medico - il contabile - l’infermiera : ecco chi sono le vittime italiane dell’incidente Aereo : sono otto gli italiani che hanno perso la vita nell’incidente aereo avvenuto questa mattina poco dopo il decollo, a 62 km a sud di Addis Abeba in cui è precipitato un Boeing 737 della Ethiopian Airlines. Finora sono state rese note le gerealità di cinque di loro. ecco chi sono. Sebastiano Tusa – Archeologo e assessore ai Beni culturali della Sicilia, era diretto a Malindi per una conferenza internazionale promossa dall’Unesco con la ...

Aereo Etiopia - tra le vittime 3 volontari italiani : medico - sua moglie e un commercialista : Il medico Carlo Spini, la moglie Gabriella Vigiani e il commercialista Matteo Ravasio sono i tre volontari della onlus Africa Tremila morti nell'incidente Aereo dell'Ethiopian Airlines costato la vita a 157 persone. I tre erano membri di Africa Tremila Onlus, un 'associazione bergamasca che opera proprio nei paesi di quell'area.Continua a leggere

Aereo precipitato in Etiopia : chi sono le tre vittime della ong di Bergamo : I tre componenti della ong bergamasca Africa Tremila morti nell'incidente Aereo sono: il presidente Carlo Spini - 75 anni, originario di Sansepolcro (Arezzo) e residente a Pistoia - sua moglie, infermiera, Gabriella (e non Margherita come scritto in precedenza) Vigiani e il tesoriere della onlus Matteo Ravasio. Alberto Ribolla, capogruppo della Lega al Comune di Bergamo, esprime "profondo sgomento" per la morte "dell'amico e collega ...

Disastro Aereo in Etiopia - tra le vittime c’è anche il presidente di rete LinK 2007 Paolo Dieci : Tra le vittime nel Disastro aereo in Etiopia c’e’ anche Paolo Dieci, residente a Roma, presidente della ong Cisp e rete LinK 2007, un’ associazione di coordinamento consortile che raggruppa importanti Organizzazioni Non Governative italiane, in particolare 14 ong: Cesvi, Cisp, Coopi, Cosv, Gvc, Icu, Intersos, Lvia, Medici con l’Africa Cuamm, Ccm, Elis, World Friendss, Ciai e Amref. Lo si apprende da fonti del Terzo ...

Aereo Etiopia : assessore Razza - 'Tusa uomo straordinario dotato di umanità e coraggio' : Palermo, 10 mar. (AdnKronos) - "Sebastiano Tusa è stato un uomo straordinario, dotato di umanità e coraggio. In questi anni il suo contributo di idee e di passione ci ha dato linfa vitale per affermare l’idea di una Sicilia che ha dentro di sè la sua più grande ricchezza: la bellezza. Mi mancherai m

Aereo Etiopia : 'con morte Tusa la Sicilia perde un luminare dell'archeologia' : Palermo, 10 mar. (AdnKronos) - "Avevo incontrato Sebastiano Tusa pochi giorni fa con dei giornalisti tedeschi interessati a conoscere il suo lavoro per la cultura a Palermo e come sempre era stato appassionato, sorridente e disponibile. La Sicilia perde un professionista di grandissimo spessore, un

Etiopia - si schianta un Aereo dell'Ethiopian Airlines : 8 italiani tra i 157 morti : Nessun superstite, 157 morti tra cui otto italiani: è il terribile bilancio del tragico incidente aereo avvenuto in Etiopia. Un Boeing 737 dell' Ethiopian Airlines è precipitato dopo il decollo da ...

Aereo precipitato in Etiopia - tra le vittime l'assessore regionale Tusa. Il ricordo dei colleghi : ... lo scienziato si era fatto politico con tanta naturalezza, continuando a vedere le cose, la storia e il mondo senza calcoli e strategia, per amore della bellezza, per la certezza che il mondo antico ...

Aereo caduto in Etiopia : morti otto italiani - tra loro un assessore siciliano : Tra le 157 vittime dell'incidente avvenuto ad Addis Abeba subito dopo il decollo anche Sebastiano Tusa, archeologo siciliano di fama internazionale. Deceduti tre volontari di una onlus bergamasca e il presidente del Comitato internazionale per lo sviluppo dei popoli, Paolo Dieci

Disastro Aereo in Etiopia : morti otto italiani - tra loro un assessore siciliano : Tra le 157 vittime dell'incidente avvenuto ad Addis Abeba subito dopo il decollo, anche Sebastiano Tusa, archeologo siciliano di fama internazionale. Deceduti anche tre di una onlus bergamasca: il presidente e la moglie, originari di Arezzo, e il tesoriere