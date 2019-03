Aereo Etiopia | Ioppolo Db | ' Tusa ha contribuito a rilancio Beni culturali in Sicilia'

Aereo Etiopia : Cancelleri (M5S) - 'con Tusa fatta legge su parchi archeologici' : Palermo, 10 mar. (AdnKronos) - "Con Sebastiano Tusa, assessore ai beni culturali, ho avuto il piacere di lavorare fianco a fianco, la legge sui parchi archeologici ha le nostre idee e le nostre 4 mani. Oggi la Sicilia perde un uomo di grande valore che svolgeva il suo lavoro con impegno e passione,

Aereo Etiopia : sindaco Agrigento - 'con Tusa se ne va un amico e un archeologo di fama' : Palermo, 10 mar. (AdnKronos) - "Se ne va un amico, archeologo di fama, uomo di cultura di alto profilo, un patrimonio di esperienza umana e capacità operativa, una persona da sempre impegnata nella valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale siciliano, con grande dedizione e amore. L' abbia

Aereo Etiopia : assessore Turano - 'smarrito e attonito per morte Tusa' : Palermo, 10 mar. (AdnKronos) - “Sono smarrito e attonito, Sebastiano Tusa ha lasciato un segno indelebile in tutti coloro che lo hanno incontrato e conosciuto. Questa tragedia ci priva di una personalità di altissimo livello, sarà difficile per la nostra terra e per il mondo culturale italiano fare

Disastro Aereo Etiopia - le vittime italiane : volontari ed esponenti della cooperazione : Sono otto le vittime italiane del terribile incidente aereo avvenuto domenica in Etiopia e costato la vita a 157 persone, 149 passeggeri e otto membri dell'equipaggio. Si tratta di volontari da tempo attivi in Africa, cooperanti esperti e funzionari del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite.Continua a leggere

Aereo Etiopia - le vittime italiane : i cooperanti - l'archeologo e le funzionarie Onu : Tra le 157 vittime dell' incidente avvenuto ad Addis Abeba subito dopo il decollo ci sono Sebastiano Tusa, professore e assessore in Sicilia. Deceduti tre volontari di una onlus bergamasca, il ...

Aereo Etiopia - morto Paolo Dieci : una vita dedicata alla cooperazione : Tra le vittime dell'incidente di Addis Abeba il presidente del Cisp e Rete Link. Il fondatore dell'associazione: "Una perdita immensa, una figura mite e discreta, una presenza fondamentale per gli ideali di convivenza tra i popoli"

Aereo Etiopia : Sicilia - bandiere a mezz'asta in tutti gli uffici regionali : Palermo, 10 mar. (AdnKronos) - bandiere a mezz'asta in tutti gli uffici regionali dell Sicilia. Lo ha disposto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in segno di lutto per la tragica scomparsa dell'assessore regionale ai Beni culturali, Sebastiano Tusa. A Palazzo d'Orleans le bandier

Aereo Etiopia : Armao - 'attonito per scomparsa Tusa' : Palermo, 10 mar. (AdnKronos) - "Attonito per la scomparsa dell’amico Sebastiano Tusa, grande archeologo siciliano, amministratore corretto. Quante iniziative ai Beni culturali poi insieme in giunta, il Parco archeologico di Pantelleria ed adesso il Museo della Storia siciliana a Villa Belmonte. Cont

Aereo Etiopia : Aricò (Db) - 'sconvolto e incredulo per tragica morte amico Tusa' : Palermo, 10 mar. (AdnKronos) - "Sono sconvolto e incredulo, la tragica morte dell'amico e assessore Sebastiano Tusa priva la Sicilia di uno dei suoi figli migliori. È scomparso proprio mentre si apprestava a compiere per l'ennesima volta il suo dovere di uomo di cultura e siciliano". Lo afferma Ales

Aereo Etiopia : Rizzotto (Lega) - 'Tusa professionista e uomo di cultura' : Palermo, 10 mar. (AdnKronos) - "A nome mio personale e della Lega per Salvini Premier esprimo alla famiglia il più profondo cordoglio per la scomparsa di Sebastiano Tusa. Un professionista ed uomo di cultura di spessore internazionale che aveva scelto di dedicare alla Sicilia la propria passione e l

Le vittime italiane a bordo dell'Aereo precipitato in Etiopia : Il mondo delle ong piange almeno quattro vittime, tra cui Paolo Dieci , presidente di Link 2007, associazione di coordinamento consortile che raggruppa alcune tra le più importanti Organizzazioni non ...

Aereo caduto in Etiopia : morti otto italiani - tra loro un archeologo - cooperanti e due funzionarie Onu : Un archeologo di fama internazionale, cooperanti, delegati alla conferenza dell'Ambiente: ci sono anche otto italiani tra le 157 vittime del disastro Aereo avvenuto questa mattina ad Addis Abeba, dove ...

Etiopia. L'archeologo - il medico - il contabile - l'infermiera : ecco chi sono le vittime italiane dell'incidente Aereo : ... era diretto a Malindi per una conferenza internazionale promossa dall'Unesco con la partecipazione di archeologi provenienti da tutto il mondo. Tusa, che era già andato in Kenya lo scorso Natale ...

Aereo caduto in Etiopia : morti otto italiani - tra loro un archeologo - cooperanti e funzionari Onu : Sebastiano Tusa Unanime la commozione nel mondo politico-istituzionale. Di 'tragedia terribile' ha parlato il presidente della Regione, Nello Musumeci. Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, si è ...