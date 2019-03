Aereo Etiopia | assessore Grasso | ' Sebastiano | mancherai a tutti noi'

Aereo Etiopia : assessore Palermo - 'Tusa diede enorme contributo all'archeologia' : Palermo, 10 mar. (AdnKronos) - "Un gravissimo lutto che colpisce certamente la nostra città ma anche il mondo della cultura internazionale. Sebastiano Tusa è stato un appassionato studioso della storia che seppe unire con la passione per il mare, dando vita alla Soprintendenza del mare e dando un en

Precipita in Etiopia un Aereo carico di progetti per l'Africa. Sul volo Ethiopian 157 vittime - 8 italiani : Un disastro aereo che coinvolge tutto il mondo, 157 vittime di 35 diverse nazionalità, fra cui 8 italiani. Lo schianto del Boeing 737 dell'Ethiopian Airlines appena sei minuti dopo il decollo da Addis Abeba ha distrutto un carico di progetti per l'Africa. I passeggeri erano diretti a Nairobi e molti di loro avrebbero dovuto partecipare al Forum ambientale più importante del mondo, l'Assemblea Onu sull'ambiente. Un vertice in cui si ...

Aereo Etiopia : Palermo - all'oratorio San Lorenzo spunta cartello 'Tusa amava la bellezza' : Palermo, 10 mar. (AdnKronos) - All’Oratorio di San Lorenzo di Palermo è stato affisso nel pomeriggio di oggi un manifesto con su scritto: "A Sebastiano Tusa, uomo gentile che amò la Sicilia e la bellezza". "Hanno scritto le parole giuste per ricordare l’uomo, lo studioso e l’amministratore pubblico.

Aereo Etiopia : moglie Tusa - 'spero di avere una tomba su cui piangere' : Palermo, 10 mar. (AdnKronos) - "Spero di avere almeno una tomba su cui piangere mio marito...". Così, Valeria Patrizia Livigni, moglie di Sebastiano Tusa, l'archeologo di fama mondiale morto nel disastro Aereo in Etiopia, parlando con gli amici che la vanno a trovare da questo pomeriggio nella loro

Aereo Etiopia : Palermo - bandiere a mezz'asta al Museo Riso : Palermo, 10 mar. (AdnKronos) - bandiere a mezz’asta a Palazzo Belmonte Riso a Palermo in segno di lutto per la tragica scomparsa dell’assessore Prof. Sebastiano Tusa. "Tutti i componenti del Polo Museale regionale d’Arte Moderna e Contemporanea della Sicilia, si stringono attorno alla propria Dirett

Disastro Aereo Etiopia : tre delle vittime italiane dovevano consegnare attrezzature mediche : In base a quanto si apprende dalla Ong Africa Tremila, tre componenti della onlus bergamasca morti nell’incidente aereo, ovvero presidente Carlo Spini, sua moglie, Gabriella Vigiani, infermiera, e il tesoriere della onlus Matteo Ravasio, erano partiti ieri sera da Roma e avevano raggiunto Addis Abeba per prendere il collegamento con Nairobi. La loro meta era un ospedale che la onlus sta realizzando in Sud Sudan, dove avrebbero dovuto ...

Aereo Etiopia : Ioppolo (Db) - 'Tusa ha contribuito a rilancio Beni culturali in Sicilia' : Palermo, 10 mar. (AdnKronos) - "Perdiamo un uomo perbene che ha fatto della esaltazione della Sicilia un'autentica ragione di vita. Negli ultimi anni Sebastiano, che fu fra i più autorevoli firmatari del manifesto per il riscatto della Sicilia, ha contribuito in modo determinante al rilancio dei Ben

Aereo Etiopia : Cancelleri (M5S) - 'con Tusa fatta legge su parchi archeologici' : Palermo, 10 mar. (AdnKronos) - "Con Sebastiano Tusa, assessore ai beni culturali, ho avuto il piacere di lavorare fianco a fianco, la legge sui parchi archeologici ha le nostre idee e le nostre 4 mani. Oggi la Sicilia perde un uomo di grande valore che svolgeva il suo lavoro con impegno e passione,

Aereo Etiopia : sindaco Agrigento - 'con Tusa se ne va un amico e un archeologo di fama' : Palermo, 10 mar. (AdnKronos) - "Se ne va un amico, archeologo di fama, uomo di cultura di alto profilo, un patrimonio di esperienza umana e capacità operativa, una persona da sempre impegnata nella valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale siciliano, con grande dedizione e amore. L' abbia

Aereo Etiopia : assessore Turano - 'smarrito e attonito per morte Tusa' : Palermo, 10 mar. (AdnKronos) - “Sono smarrito e attonito, Sebastiano Tusa ha lasciato un segno indelebile in tutti coloro che lo hanno incontrato e conosciuto. Questa tragedia ci priva di una personalità di altissimo livello, sarà difficile per la nostra terra e per il mondo culturale italiano fare

Disastro Aereo Etiopia - le vittime italiane : volontari ed esponenti della cooperazione : Sono otto le vittime italiane del terribile incidente aereo avvenuto domenica in Etiopia e costato la vita a 157 persone, 149 passeggeri e otto membri dell'equipaggio. Si tratta di volontari da tempo attivi in Africa, cooperanti esperti e funzionari del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite.Continua a leggere

Aereo Etiopia - morto Paolo Dieci : una vita dedicata alla cooperazione : Tra le vittime dell'incidente di Addis Abeba il presidente del Cisp e Rete Link. Il fondatore dell'associazione: "Una perdita immensa, una figura mite e discreta, una presenza fondamentale per gli ideali di convivenza tra i popoli"