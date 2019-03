Disastro Aereo Ethiopian Airlines - Ministro Costa : “Vicinanza ai familiari delle vittime” : “Vicinanza ai familiari delle vittime dell’aereo in Etiopia. Tra i morti volontari delle Ong che fanno un lavoro prezioso, l’assessore siciliano e archeologo, cooperanti e delegati alla conferenza Onu sull’ambiente dove mi recherò anche io domani. Fieri di questa Italia“: lo ha scritto su Twitter il Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa. L'articolo Disastro aereo Ethiopian Airlines, Ministro Costa: ...

Aereo caduto - Ethiopian Airlines blocca tutti i Boeing 737 Max : Ethiopian Airlines ha bloccato tutti gli aerei Boeing 737 Max, cioè quelli dello stesso modello precipitato ieri 6 minuti dopo il decollo causando 157 morti. A renderlo noto la compagnia aerea...

Aereo Ethiopian precipitato : Arturo salvo per miracolo - ha cambiato volo all'ultimo momento : salvo per miracolo grazie ad un cambio di volo che l' agenzia presso cui lavora aveva fatto qualche ora prima della partenza. Anzichè partire da Roma e fare scalo ad Addis Abeba per poi ripartire alla ...

Disastro Aereo Ethiopian Airlines - il figlio di Sebastiano Tusa : “Mio padre era la persona più forte che io abbia mai conosciuto” : “Mio padre, e sono in tanti a dirlo, era la persona più forte che io abbia mai conosciuto nella mia vita, la persona più determinata e convinta di quello che faceva“: lo ha dichiarato Andrea Tusa, figlio di Sebastiano Tusa, archeologo di fama mondiale morto ieri nel Disastro aereo in Etiopia. Andrea, parlando con i giornalisti, ha ricordato il padre come un uomo “che aveva un amore infinito per quello che faceva e per sua ...

Ethiopian airlines - la Cina blocca i Boeing 737 dopo il disastro Aereo : il sospetto sul difetto : Etiopia e Cina hanno deciso di lasciare a terra la loro flotta di Boeing 737 MAX in attesa dell'esito dell'inchiesta sulle cause della tragedia aerea di ieri, quando un aereo di questo tipo è precipitato poco dopo il decollo da Addis Abeba provocando la morte di tutte le 157 persone che si trovavano

Disastro Aereo Ethiopian Airlines : addio a Sebastiano Tusa - “perso un importante punto di riferimento” : “La Sicilia e le Istituzioni regionali perdono un importante punto di riferimento nell’azione di responsabilità e competenza del governo del territorio“: i vertici di Cna Sicilia esprimono vicinanza e cordoglio per la drammatica morte dell’Assessore ai Beni Culturali, Sebastiano Tusa, che si trovata a bordo dell’aereo Ethiopian Airlines precipitato ieri. “Un uomo di grande cultura, un archeologo illuminato e ...

Disastro Aereo Ethiopian Airlines : Joana e Djordje - dal lavoro a Roma allo schianto in Etiopia : Non erano italiani come gli otto connazionali morti nel Disastro dell’Ethiopian Airlines, ma in Italia vivevano e lavoravano come loro. Tra le vittime dello schianto di Addis Abeba, a quanto apprende l’Adnkronos ci sono anche Joana Toole e Djordje Vdovic. Lei, una giovane donna inglese che venerdì scorso ha festeggiato il suo compleanno a Roma dove viveva dall’agosto scorso, lavorava alla Fao nel settore Pesca, e il suo viaggio ...

Incidente Aereo Ethiopian Airlines : la compagnia aerea blocca tutti i Boeing 737 Max : Ethiopian Airlines ha annunciato questa mattina di avere bloccato tutti gli aerei Boeing 737-8 Max in via precauzionale e in attesa che si conoscano i motivi del disastro aereo che ieri ha provocato 157 vittime. In una nota la compagnia spiega che “a seguito del tragico Incidente del 10 marzo, Ethiopian Airlines ha deciso di tenere a terra tutti i Boeing 737 Max. Non si conoscono ancora le cause della sciagura e la decisione è presa in via ...