Aereo Ethiopian Airlines precipitato dopo il decollo | Conte | “Oggi è un giorno di dolore”

Aereo Ethiopian Airlines : l’Italia potrà chiedere di partecipare alle indagini : In riferimento all’incidente del Boeing 737 Ethiopian Airlines , precipitato questa mattina a 6 minuti da decollo dall’aeroporto di Addis Abeba, nel quale sono morte 157 persone, tra le quali 8 italiani, il nostro Paese potrà chiedere di partecipare all’inchiesta: lo prevede il regolamento dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile, secondo cui possono partecipare alle indagini su un incidente Aereo gli ...

Etiopia - Aereo caduto dell’Ethiopian Airlines : 157 morti. «Tra le vittime anche 8 italiani» : Il volo, decollato da Addis Abeba, era diretto a Nairobi, con passeggeri di 33 diverse nazionalità. Nella capitale del Kenya sono attesi delegati da tutto il mondo per l’assemblea dell’Onu sull’ambiente. Si teme per la sorte di alcuni volontari di Bergamo

Ethiopian Airlines - gli 8 italiani morti nel disastro Aereo : l'assessore siciliano - i bergamaschi della Ong : Otto italiani morti nel disastro del Boeing 737 della Ethiopian Airlines precipitato domenica mattina 6 minuti dopo il decollo dall'aeroporto di Bole, Addis Abeba, mentre era diretto a Nairobi in Kenya. Leggi anche: Il terrificante sospetto sul Boeing caduto ad Addis Abeba, "voci di attentato terror

Muore Sebastiano Tusa nell'incidente Aereo dell'Ethiopian Airlines : L'assessore ai Beni Culturali Sebastiano Tusa , 66 anni, era in missione a Nairobi ed era nella lista dei 157 passeggeri del volo dell'Ethiopian Airlines precipitato oggi. Tusa , archeologo di fama ...

Incidente Ethiopian Airlines - l’ Aereo era nuovo : lo stesso modello di Boeing che si schiantò in Indonesia appena 5 mesi fa : Era un aereo nuovo , consegnato all’ Ethiopian Airlines a metà novembre scorso, il Boeing 737 MAX-8 con a bordo 157 persone, tra cui 8 italiani, che si è schiantato vicino alla città di Bishoftu, 62 chilometri a sud-est di Addis Abeba, da cui il volo ET 302 diretto a Nairobi era partito pochi minuti prima, alle 8.38 ora locale. Un aereo nuovo e un modello nuovo : il 737 MAX-8 fa parte della famiglia di aeromobili progettata dalla Boeing che ...

Aereo caduto Ethiopian Airlines è un B737 Max 8 - è il secondo disastro in pochi mesi per Boeing : ... rispetto ai fratelli che dal finire degli anni '60 del secolo scorso, in versioni sempre più moderne e aggiornate, solcano a migliaia e con successo i cieli di tutto il mondo. ll Boeing 737 MAX fa ...