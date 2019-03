Aereo Ethiopian Airlines precipita con 157 persone a bordo

Ethiopian Airlines. Cade Aereo ET 302 diretto a Nairobi : a bordo 157 persone : Sciagura nei cieli dell’Africa. Un aereo dell’Ethipian Airlines si è schiantato mentre era diretto a Nairobi , in Kenya. Lo ha

Etiopia - precipita Aereo della Ethiopian Airlines<br>A bordo 157 persone : Un aereo dell'Ethiopian Airlines si è schiantato questa mattina poco dopo il decollo dall'aeroporto di Addis Abeba. Il Boing 737, diretto a Nairobi, è precipitato alle 8.44 ora locale con 149 passeggeri e 8 membri dell'equipaggio a bordo.A dare la notizia è stato il Primo Ministro dell'Etiopia, Abiy Ahmed, che su Twitter ha espresso le sue "più profonde condoglianze alle famiglie che hanno perso i loro cari".The Office of the PM, on behalf of ...