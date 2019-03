Aereo Ethiopian Airlines | ecco tutte le nazionalità delle 149 vittime | 32 kenioti | 18

Aereo Ethiopian Airlines - morto l’archeologo Sebastiano Tusa : lutto cittadino a Palermo : “Una notizia sconvolgente che mi ha rattristato profondamente. Avevo incontrato Sebastiano Tusa solo due giorni fa con dei giornalisti tedeschi interessati a conoscere il suo lavoro per la cultura a Palermo e come sempre lo avevo trovato appassionato, sorridente e disponibile“, ha dichiarato il primo cittadino di Palermo , Leoluca Orlando. “La nostra Regione perde un professionista di grandissimo spessore, un vero luminare nel ...

Aereo Ethiopian Airlines : addio a Sebastiano Tusa - “tutto il mondo della cultura perde in modo brutale un intellettuale di prestigio assoluto” : “In queste ore notizie terribili arrivano in riferimento alla tragedia aerea del Boeing 737 della Ethiopian Airlines. L’assessore ai Beni culturali e all’Identita’ Siciliana della Regione Sicilia, Sebastiano Tusa, gia’ Sovrintendente del Mare della Regione Siciliana, secondo le informazioni pervenute, era a bordo del volo, diretto in Kenya per un progetto dell’Unesco. Archeologo italiano di fama internazionale ...