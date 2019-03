ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 marzo 2019) Il fenomeno sociale definitoprolungata” è stato ampiamente descritto da colleghi psicologi, da sociologi ed economisti. Negli ultimi anni assistiamo a un nuovo fenomeno per cui provo a coniare il termine “di”. Si tratta di persone che avevano già superato, almeno apparentemente, la fase adolescenziale e che fra i 45 e i 55 anni circa riprendono nei comportamenti, atteggiamenti e modalità di pensiero i tipici tratti dell’Un uomo di 45 anni sposato con due figli comincia ad affermare che “occorre vivere adesso”. Cosa ci sia dietro questa affermazione appare chiaro nei mesi successivi in quanto compera una Harley Davidson, si fa fare un enorme tatuaggio sul petto e comincia a uscire due o tre sere alla settimana tornando verso le tre di notte. La moglie, che non capisce e non approva questi atteggiamenti, viene vissutase fosse una ...

italianaradio1 : Adolescenza di ritorno, perché molti adulti si comportano come ragazzini? - ilfattoblog : Adolescenza di ritorno, perché molti adulti si comportano come ragazzini? - Noovyis : Un nuovo post (Adolescenza di ritorno, perché molti adulti si comportano come ragazzini?) è stato pubblicato su Pla… -